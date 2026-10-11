מנדלבליט מאשים: עיתונאית כאן 11 תקפה אותי

אביחי מנדלבליט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, החל היום (ראשון) להעיד במשפט נתניוה. בפתח עדותו אמר: "כשהמתנתי בחוץ, תקפה אותי עיתונאית מערוץ 11".

עוד הוא אמר בפתח דבריו: "לצערי אני נמצא במקום שאני לא מבודד מפניות והטרדות. עיתונאית באה ומטיחה בי טענות שקריות שאני לא יכול להגיב עליהן". באולם נמצאים חברת הכנסת טלי גוטליב, שר החוץ גדעון סער ואפי נוה. בכניסתו לאולם התקבל מנדלבליט בקריאות ובצעקות נגדו.

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‏עו״ד יונתן תדמור, המשנה לפרקליט המדינה, הבהיר בפתח הדיון: ״חשוב לנו להבהיר שעדותו של תובע, יועץ משפטי לשעבר הוא חריג שבחריגים. יש שורה ארוכה של פסיקה שמעידה שעדות תובעים וחשיפת דיונים פנימיים עלולים להתריע.

למרות זאת בשל הנסיבות הייחודיות, לא ראינו לנכון להתנגד לעדותו של מנדלבליט. הן בשל העבודה שהסכמתו לפתוח בחקירה נעשתה בהתאם להוראות חוק יסוד הממשלה, ההחלטות שניתנו על ידי ההרכב וההסכמות הללו הן חומר חקירה ובהמשך המזכר שהיועץ לשעבר מנדלבליט הגיש ופירט את סדר הדברים. חשוב לנו להדגיש שההחלטה לא להתנגד לעדותו נוגעת רק לנסיבות הייחודיות של התיק הזה, אבל היא לא משקפת שום שינוי במדיניות לגבי העדת תובע".