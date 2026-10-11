אופס: זה מה שחשב השר הבכיר מהליכוד אחרי הגשת האישום נגד נתניהו

השר גדעון סער הגיע היום (ראשון) לצפות בעדותו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, ולתמוך בראש הממשלה.

אלא שהארכיון זוכר הכל, ויומיים אחרי החלטת מנדלבליט, להגיש כתב אישום נגד נתניהו, כתב סער: "ברגעיים היסטוריים היה לד"ר אביחי מנדלבליט תפקיד מכריע בשמירה על שלטון החוק והמשטר הדמוקרטי בישראל. הוא מילא את תפקידו תחת מתקפה גלויה, ארוכה, רצופה וחסרת מעצורים ועמד על האמת.

כאשר ישקע האבק - כך ייזכר. מנעוריו היה מגויס לשירות הציבור בטחון המדינה, תודה אביחי!"