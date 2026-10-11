10 שנות מאסר לסייעת שהתעללה בפעוטות

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (ראשון) 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת ב"גן של סיגל" בהוד השרון, שהורשעה בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי שמונה פעוטות בני שמונה חודשים עד שנה וחצי. המעשים בוצעו בין מאי ליולי 2023.

עבד אל חי הורשעה בין היתר בתשעה סעיפים של התעללות בקטין חסר ישע וב-122 סעיפים של תקיפה בנסיבות מחמירות. בנוסף, הורה בית המשפט לפצות את הורי הפעוטות ב-450 אלף שקל. באחד המקרים היא בעטה ברגלו של פעוט ששכב על מזרן, וכאשר הרים את ראשו היכתה אותו בחוזקה גם בראשו ובגבו.

הפרשה נחשפה בקיץ 2023, ובאוגוסט אותה שנה הוגש נגד עבד אל חי כתב אישום שייחס לה יותר מ-350 מקרי תקיפה והתעללות בפעוטות. לפי כתב האישום, היא נהגה להכות, לטלטל, למשוך, לצבוט ולהטיח את הילדים שהיו תחת אחריותה בתינוקייה, תוך התעלמות מבכיים.

באפריל השנה הרשיע בית המשפט את עבד אל חי ב-277 עבירות אלימות. בהכרעת הדין תוארו מעשים שכללו סטירות, הטחות והצמדת פעוטות למזרנים, כיסוי ראשיהם בשמיכה והכנסת בקבוקים לפיהם בכוח. בית המשפט קבע כי מדובר במעשי אלימות ואכזריות כלפי פעוטות חסרי ישע, שהיו תלויים לחלוטין במטפלת שהייתה אמורה להגן עליהם.

בית המשפט קיבל את עמדת התביעה שלפיה המעשים עלו כדי התעללות בשבעה מהפעוטות. עם זאת, הוא דחה את הבקשה להרשיע את הסייעת בהתעללות נפשית בכלל ילדי התינוקייה בשל עצם נוכחותם בעת הפגיעה בילדים אחרים, לאחר שקבע כי הדבר לא הוכח במידה הנדרשת.