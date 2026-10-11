ברק סרי מתוסכל: היום ברור שהוא טעה בגדול

ברק סרי ( Levy dudy, ויקימדיה )

היועץ האסטרטגי והאיש התקשורת ברק סרי מנתח את מהלכיו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במאני-טיים של מערכת הבחירות, ומצביע על נחישות יוצאת דופן במטהו 18 ימים בלבד לפני יום הבוחר.

"18 ימים לבחירות ובנט אשכרה שורף את השטח", כתב סרי בדברים שפרסם. "תקשורת, סרטונים, כנסים, פרלמנטים בערי ליכוד, מתווכח, צועק, עובד חזק מאוד. עם הטישרט השחורה, עם אש בעיניים, רעב בטירוף".

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לצד התיאור של הקמפיין האגרסיבי בשטח, התייחס סרי לטעות הטקטית שביצע בנט לדעתו בעבר מול מתקפות הימין: "היום ברור שטעה בגדול כשלא הגיב לרצח האופי שמכונת הרעל של נתניהו עשתה לו כשהעז מבחינתם לשבת על כיסא ראש הממשלה. הוא יודע להילחם, היה צריך להחזיר להם בומבות לפרצוף אבל העדיף לעבוד ונתן להם להשתולל נגדו. כעת הוא משקם את הנזקים שעשו לו אז".