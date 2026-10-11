לא עופר וינטר: זו המפלגה שנמצאת על הכוונת של נתניהו

‏שבועים וחצי לפני הבחירות בליכוד הקימו צוות מיוחד שתפקידו לפורר ממפלגת ישר! של גדי איזנקוט כמה חברי כנסת, כך דיווחה הבוקר (ראשון) מורן אזולאי בווינט.

על פי הדיווח, הצוות מורכב מחברי כנסת במפלגה וכמה יועצים אסטרטגיים, שכל תכלית עבודתם היא לעסוק במעבר של חברי כנסת בין הגושים מיד לאחר הבחירות, בדומה למה שנעשה עם מפלתו של בנט, ממנה הועברו לגוש הליכוד עמיחי שיקלי ועידית סילמן.

הפעם הוחלט בליכוד לשכלל את הגישה. הוקם צוות מיוחד שמורכב מח״כים מקורבים לנתניהו ויועצים אסטרטגיים, בניסיון למצוא מועמדים ממפלגתו של איזנקוט שיעברו לגוש נתניהו.

זה כולל בדיקה קפדנית של הרקע שלהם, של המעגלים הקרובים והרחוקים, מי הדמויות המשפיעות עליהם, האם יש רבנים בתמונה וכל מה שיכול לסייע במכבש הלחצים שיופעל אחרי הבחירות. המיקוד הוא בח״כים חדשים שמגיעים מסביבה ימנית- דתית.

נזכיר כי בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים ולפיהם המועמדים נאלצו להתחייב שלא יערקו מהמפלגה, אולם אלה הוכחשו על ידי בכיריה. יצוין כי גם אם היו חותמים מי מהמועמדים על מסמכי נאמנות, אין לכך כל תוקף משפטי ומלבד עניין הצהרתי, אין להם כל משמעות.