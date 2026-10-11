אף שבליכוד מצהירים בפומבי כי גוש נתניהו יגיע ל-61 מנדטים ואף יותר, וטוענים כי גם הסקרים הפנימיים מצביעים על כך, בשיחות סגורות עולה תמונה מורכבת יותר. העיתונאית אנה ברסקי מדווחת באתר 'מעריב' כי גורמים במפלגה מדברים בחדרים הסגורים על יעד מציאותי יותר של 55–56 מנדטים, אשר עשוי להספיק ליצירת גוש חוסם ולמנוע מהמחנה היריב להקים ממשלה.

תוצאה של 55–56 מנדטים לגוש הליכוד תסבך את מאמצי המחנה הנגדי להרכיב קואליציה. במצב כזה, מעריכים הגורמים, הליכוד יפעל להובלה לבחירות חוזרות או ינסה לצרף שותף מהמחנה היריב, כאשר להערכתם נפתלי בנט הוא היחיד שעשוי להסכים למהלך כזה. הגורמים, המעורים במבצעי המרצת מצביעים בליכוד, מדגישים כי מדובר בהערכה פוליטית שעולה בדיונים הפנימיים. לדבריהם, תוצאה של 55–56 מנדטים תחייב את יריבי נתניהו להשיג תמיכה נרחבת של המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה, כאשר להערכתם תמיכת רע"ם לבדה לא בהכרח תספיק. בכך עשוי נתניהו להחזיק בגוש חוסם שימנע את העברת השלטון, כאשר מבחינתו העיקר הוא למנוע מיריביו להרכיב ממשלה, גם אם לא יצליח לעשות זאת בעצמו.

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במקביל, במפלגה מעריכים כי נתניהו יבחן את אפשרות צרופו של בנט. "אם נצליח להשיג שותף נוסף מגוש השינוי, זה יכול להיות רק בנט – בלי לפיד כמובן", אמר גורם בימין, והזכיר כי בנט כבר חזר בעבר מהתחייבויות פוליטיות כאשר הקים ממשלה עם לפיד לאחר שהצהיר שלא יעשה זאת, ולכן יש בסיס להעריך שהוא עשוי לעבור שוב מחנה.