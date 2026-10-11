ראש הסגל של נתניהו לשעבר פותח הכל: "התנהלות של ארגון פשע"

יואב הורביץ', ראש הסגל של נתניהו לשעבר, וממקימי מפלגת ישר! התייחס היום (ראשון) לדיווח על כך שצחי ברוורמן, ביקש לשנות את הפרוטוקולים מבוקר ה-7 באוקטובר.

נזכיר כי על פי הדיווח בחדשות 12, האירוע התרחש כאשר ברוורמן, מי שנחשב לאיש הקרוב ביותר לבנימין נתניהו, נכנס אל חדרה של הקצרנית במשרד ראש הממשלה וביקש לעיין בסטנוגרמת השיחה שניהל גיל עם נתניהו בקו האדום בשעה 06:40.

ברוורמן ביקש להקדים את הרישום לשעה 06:29 – השעה שבה התקשר גיל לראש הממשלה בטלפון הוואטסאפ – כדי לייצר מצג שלפיו נתניהו קיבל את הדיווח המבצעי המלא והמפורט מיד עם תחילת מתקפת חמאס.

הורביץ' התייחס לכך ברדיו 103fm ואמר: "אני אומר שזה פשוט אסון. אני רוצה לגעת ולאחוז את השור בקרניו. ההתנהלות של הלשכה ושל נתניהו בשנים האחרונות מובילים לחיסולה של מדינת ישראל.

כשדברים כאלה קורים במקום הכי סודי והכי חשוב, קודש הקדושים של מדינת ישראל, זה מוביל לחיסולה של מדינת ישראל. הסיכוי שזו יוזמה עצמית של צחי ברוורמן שואפת לאפס. יש פה תרבות של הישרדות בכל מחיר, תרבות של ארגון פשע".