"בדקתי אם יש לה בעל": כוכב העל האמריקאי שהתאהב בגל גדות

גל גדות ממשיכה לעורר הדים בארץ ובעולם: הזמר האמריקאי המצליח בנסון בון חשף באוקטובר 2026 במהלך ראיון בפודקאסט "Life Uncut" כי היה לו קראש רציני ומתמשך על הכוכבת הישראלית.

בקטע שעלה לרשתות החברתיות, בון שיתף בהומור כי ההתאהבות החד-צדדית שלו החלה כשהיה כמעט נער, במיוחד לאחר שראה את גדות נכנסת לראשונה לנעליה של וונדר וומן בסרט הקולנועי המצליח:

"נראה לי שהתאהבתי יותר בדמות שלה כוונדר וומן. אני זוכר שזו פעם ראשונה שממש חיפשתי מישהי בגוגל. הייתי בן 13 ובדקתי — האם לגל גדות יש בעל? האם יש לה ילדים? היא רווקה?".

הוידוי המשעשע והאותנטי של בון גרר תגובות חמות ומבדחות במדיה החברתית, והפך במהירות לאחד הקטעים המפתיעים ביותר מתוך הפרק בפודקאסט. במיוחד בתקופה שבה גדות מעוררת סערה ברחבי העולם, בשל זהותה כישראלית, בתקופה של מלחמה.