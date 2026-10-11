נתניהו מעריך: זה מספר המנדטים שגוש הימין יקבל בבחירות

היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, להתנגשויות בין ראש הממשלה נתניהו, לראש מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר, וטען כי כל מה שוינטר עושה - מתוכנן.

וינטר אמר אמש בחדשות 12: "ביבי מוזמן לקפוץ לי", נתניהו התייחס לסרטון ואמר: "טוב זה ברור, וינטר בלחץ כי הוא מבין שאתם מבינים שהוא בנט 2. בנט גם הבטיח ישלך עם הימין ובסוף הלך עם האחים המוסלמים.

גם וינטר תוקף אותי כל הזמן, ואם זה הולך כמו בנט, ונשמע כמו בנט - זה בנט".

קלוגהפט הסביר מדוע לדעתו נתניהו מגיב כך: "יש אצל נתניהו תחושה שהוא במצב טוב, 59-60 מנדטים לגוש המקורי של הימין. אם אלה המספרים הוא לא רוצה מישהו שלא נאמן לו ב-100%".

עוד הוסיף קלוגהפט: "לנתניהו יש תפיסה שפוליטיקה זה מועדון מעריצים ומי שלא ב'פאנס' שלו - זה לא מספיק".