דאגה בליכוד מהשר הבכיר: "הוא מתרחק ולא משתף פעולה"

בכירים בתנועת הליכוד דוחים בשיחות סגורות את הטענות שלפיהן השר דודי אמסלם מודר מקמפיין הבחירות של המפלגה או מורחק מהתקשורת, וטוענים כי התרחקותו מהפעילות היא פרי בחירתו האישית בלבד. כך מדווח העיתונאי יהודה שלזינגר באתר 'וואלה'.
בשיחות עם גורמים במפלגה דחו הבכירים את השמועות על הנחיה לצמצם את נוכחותו התקשורתית של אמסלם או להעלימו ממוקדי הקמפיין. "לא מעלימים אותו ולא מונעים ממנו להתראיין, הוא פשוט לא משתף פעולה", הבהירו גורמים בליכוד.
גורמים בכירים ששוחחו עם שלזינגר טוענים כי היעדרותו של השר נובעת מרצונו שלו ולא מהחלטה מפלגתית. "הוא מתרחק, לא נותן יד ולא נמצא", אמר אחד הגורמים, בעוד גורם אחר מתח ביקורת חריפה יותר על התנהלותו של השר וציין כי "דודי אמסלם מתראיין רק כשהוא רוצה לעקוץ את ראש הממשלה".
פעם עוד הייתה דרך ארץ בליכוד, כיום כולכם רק עוקצים זה את זה! הבטחתם לנו יציבות במקום זה קיבלנו פוליטיקה מלוכלכת, נמאס מכל הספינים!