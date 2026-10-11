דאגה בליכוד מהשר הבכיר: "הוא מתרחק ולא משתף פעולה"

בכירים בתנועת הליכוד דוחים בשיחות סגורות את הטענות שלפיהן השר דודי אמסלם מודר מקמפיין הבחירות של המפלגה או מורחק מהתקשורת, וטוענים כי התרחקותו מהפעילות היא פרי בחירתו האישית בלבד. כך מדווח העיתונאי יהודה שלזינגר באתר 'וואלה'.

בשיחות עם גורמים במפלגה דחו הבכירים את השמועות על הנחיה לצמצם את נוכחותו התקשורתית של אמסלם או להעלימו ממוקדי הקמפיין. "לא מעלימים אותו ולא מונעים ממנו להתראיין, הוא פשוט לא משתף פעולה", הבהירו גורמים בליכוד.