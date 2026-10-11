עופר וינטר מצהיר: "לא אשב איתו בשום מצב"

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל במיל' עופר וינטר, תוקף בחריפות את מנהיג הדימוקרטים יאיר גולן ומבהיר את מערכת היחסים המורכבת מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. בראיון שקייים ברדיו 103FM התייחס וינטר לקווים האדומים של מפלגתו ולסערה שעוררו דבריו בסוף השבוע.

כשנשאל על אפשרויות לחיבורים פוליטיים עתידיים, פסל וינטר ישיבה עם יו"ר הדימוקרטים ואמר באופן נחרץ: "לא אשב עם יאיר גולן, הבן אדם פוגע במדינת ישראל".

בהמשך הראיון התייחס וינטר לאמירתו בתוכנית 'פגוש את העיתונות', שבה אמר "שביבי יקפוץ לי", והסביר את התסכול העומד מאחורי הדברים: "אני עומד מול נתניהו ואני מבין למה הוא בפאניקה, סוף סוף מישהו אומר לו 'אנחנו לא צ'ק פתוח'. מה שקומם אותי זה כשבן כספית אמר 'הוא בוחר בגולדקנופף'".

וינטר סיכם את דבריו בהבהרת סדר העדיפויות הלאומי והערכי של מפלגתו: "אני מדבר מדם ליבי, הלוחמים יקרים לנו, עליהם אני לא מוותר".