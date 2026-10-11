מומחה לאיראן מעריך: הם בכוננות שיא למתקפה נוספת

המומחה לגרעין האיראני אבנר וילן, שכיהן בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, התייחס היום (ראשון) לשמועות והפאניקה מסבב נוסף מול איראן.

בראיון ברדיו 103fm אמר וילן: "האיראנים מאוד מתכוננים לסיבוב הבא, גם בהגנה וגם בהתקפה. היום אין מה לדבר על אפקט ההפתעה מול איראן. הם למעשה מתוחים עד לקצה במוכנות שלהם גם לסיבוב הבא".

"לא ראיתי שום דבר דחוף", אמר. "כל מה שקשור לשיקום היכולות של איראן, בטילאות או בהגנה אווירית, לא מצדיק תקיפה במועד כל כך רגיש להחלטה הדמוקרטית - גם בישראל וגם בארצות הברית".

וילן התייחס לאמירתו החריגה של יאיר גולן, שאמר כי חיסול חמינאי האב היה טעות והסכים עם כך: "איראן של 27 בפברואר הייתה מדינה משוסעת אחרי מהומות גדולות ועם כלכלה מתרסקת, ואנחנו החלפנו את ח'מנאי האבא בהנהגה שנשלטת על ידי משמרות המהפכה", אמר.

הוא הזכיר כי ח'מנאי לא החליט להתקדם לנשק גרעיני ואף הוציא פסק הלכה (פאתווה) שאוסר על פיתוחו. "כדאי שיהיה לנו ברור מה האלטרנטיבה. אם הסיפור ייגמר בזה שלאיראן יש נשק גרעיני, בוודאי שזו תהיה טעות", אמר.