מומחה לאיראן מעריך: הם בכוננות שיא למתקפה נוספת

המומחה לגרעין האיראני אבנר וילן, שכיהן בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, התייחס היום (ראשון) לשמועות והפאניקה מסבב נוסף מול איראן.
בראיון ברדיו 103fm אמר וילן: "האיראנים מאוד מתכוננים לסיבוב הבא, גם בהגנה וגם בהתקפה. היום אין מה לדבר על אפקט ההפתעה מול איראן. הם למעשה מתוחים עד לקצה במוכנות שלהם גם לסיבוב הבא".
"לא ראיתי שום דבר דחוף", אמר. "כל מה שקשור לשיקום היכולות של איראן, בטילאות או בהגנה אווירית, לא מצדיק תקיפה במועד כל כך רגיש להחלטה הדמוקרטית - גם בישראל וגם בארצות הברית".
וילן התייחס לאמירתו החריגה של יאיר גולן, שאמר כי חיסול חמינאי האב היה טעות והסכים עם כך: "איראן של 27 בפברואר הייתה מדינה משוסעת אחרי מהומות גדולות ועם כלכלה מתרסקת, ואנחנו החלפנו את ח'מנאי האבא בהנהגה שנשלטת על ידי משמרות המהפכה", אמר.
הוא הזכיר כי ח'מנאי לא החליט להתקדם לנשק גרעיני ואף הוציא פסק הלכה (פאתווה) שאוסר על פיתוחו. "כדאי שיהיה לנו ברור מה האלטרנטיבה. אם הסיפור ייגמר בזה שלאיראן יש נשק גרעיני, בוודאי שזו תהיה טעות", אמר.
הוא נשאל האם זה נחשב כי ישראל וארה"ב ניצחו במלחמה והשיב: "המהלך הזה ייבחן רק בסוף, כשנדע מה יקרה קודם - המשטר ייפול או שיהיה להם נשק גרעיני, אבל המהלך העלה את הסיכון לנשק גרעיני, הוא פגע במעמד האסטרטגי של ישראל, גם בארצות הברית", הסביר וילן. "ח'מנאי האב היה בן מוות, והמלחמה ביוני שעבר הייתה מוצדקת ואין פה שאלה לגביה, אבל 'שאגת הארי', המטרה שלה הייתה הפלת משטר, וזה לא קרה".
הוא הוסיף כי "נכון לעכשיו היעד הולך ומתרחק. אם הוא יצליח – שאפו; אם לא - נמצא את עצמנו במצב שבו איראן משתקמת עם נשק גרעיני וישראל מצורעת".
חיבקתי את הבן שלי וידעתי שאי אפשר להמשיך ככה! ביבי גרר אותנו לסכנה קיומית בגלל פחדנות, חייבים מנהיגות חזקה עכשיו