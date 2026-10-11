מסתמן: נתניהו יגיע לצפות בעדות מנדלבליט במשפטו

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, צפוי להעיד היום (ראשון) במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שצפוי גם הוא להגיע לדיון שיתקיים בבית המשפט המחוזי שבירושלים. בהתאם להגעת ראש הממשלה, המשטרה תגברה את הכוחות לקראת הדיון.

מנדלבליט זומן לעדות מטעם ההגנה, ימים לפני הבחירות, על ידי סנגוריו של נתניהו, עמית חדד ונועה מילשטיין. נזכיר כי תחילה הוא ניסה לומר לשופטים כי הוא אינו יכול להעיד, שכן הוא מכהן כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, ושנת הלימודים החדשה צפויה להיפתח ב-4 באוקטובר. מנדלבליט הסביר כי פתיחת שנת הלימודים מחייבת אותו בעבודה רבה ובהיערכות לקראת השנה האקדמית החדשה.

אלא שהשופטים דחו את בקשתו ואמרו כי אין מדובר בתירוץ שמסביר מדוע יש לדחות את עדותו.