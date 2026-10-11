השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

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מזג אוויר גשום וסוער צפוי לפקוד היום את אזור הדרום והמזרח: על פי נתוני השירות המטאורולוגי, לאחר שאתמול ירדו גשמים מאזור אילת ועד לערבה המרכזית, היום צפויה התחזקות משמעותית בעוצמת המשקעים.

אתמול ירדו גשמים בכמויות קלות עד בינוניות בדרום, כאשר בלוטן נרשמו כ-4.5 מ״מ במצטבר, בקיבוץ איילות 4 מ״מ ובאילת 3.7 מ״מ של גשם.

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היום, החל משעות הבוקר, צפויים שוב גשמים קלים עד בינוניים בדרום הנגב ובערבה. החל משעות הצהריים צפויה עליית מדרגה בעוצמת המשקעים, עם צפי לגשמים חזקים לאורך הערבה ובאזור ים המלח. בשל כך קיים חשש ממשי לשיטפונות בנחלים באזורים אלו במהלך היום ועד לשעות הלילה.

בהמשך השבוע צפוי שינוי במגמת מפת המשקעים: לקראת סוף השבוע הקרוב צפויה להגיע לאזורנו מערכת גשם חדשה, אשר הפעם תתמקד בצפון הארץ ובמרכזה.