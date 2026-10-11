חשד לרצח בבאר שבע: גבר דקר את אשתו למוות והזעיק את המשטרה

חשד לרצח בבאר שבע: אישה בשנות ה-40 לחייה נרצחה הלילה (ראשון) בדקירות בדירה בעיר. בעלה, אף הוא בשנות ה-40 לחייו, נעצר על ידי המשטרה בחשד שדקר אותה למוות.

בשעה 01:42 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על אישה שנפצעה באירוע אלימות בבאר שבע.

חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום מצאו אותה מחוסרת הכרה, כשהיא סובלת מפציעות חודרות רבות בגופה.

צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה, כשמצבה מוגדר אנוש. בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

פראמדיקית מד"א ירין בן דוד וחובש בכיר רפאל כהן סיפרו: "הובילו אותנו אל האישה שהייתה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות רבות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה ומצבה אנוש".

שוטרי תחנת באר שבע שהגיעו לזירה עצרו את בעלה של האישה בחשד למעורבות במעשה. במקביל החלו החוקרים בגביית עדויות ובאיסוף ממצאים וראיות מהדירה.

לבני הזוג שלושה ילדים, בני 5, 16 ו-20. הצעיר שבהם, בן ה-5, שהה בדירה בזמן הרצח. גם כשעתיים לאחר האירוע נותר הילד מחוץ לבניין, כשהוא מלווה באנשי העירייה והמשטרה, שניסו להרגיעו והעניקו לו משחקים.

מחקירת המשטרה הראשונית עולה כי לא התקבלו בעבר דיווחים על אירועי אלימות בין בני הזוג, וכי נסיבות המקרה נמצאות בחקירה.