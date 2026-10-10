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ליגת העל בכדורגל

אחרי 6 מחזורים: בני סכנין עצרה את מכבי ת"א 

מכבי ת"א ניצחה 5 משחקים ברצף עם שלישיות ורביעיות מתחילת העונה אבל הערב בבלומפילד בני סכנין עצרה אותה ללא שערים. הפועל ת"א התקרבה למקום השני עם 3:1 על קרית שמונה

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נעצרה על ידי סכנין (טל גל/פלאש90)

מחזור שישי בליגת העל. אחרי חמישה ניצחונות מוחצים של האלופה מכבי ת"א כולל שלישיות ורביעיות, הערב היא נעצרה.

בני סכנין עמדה נכון על המגרש והצליחה לחלץ תיקו 0 אחרי משחק שהיה בשליטה מוחלטת של הצהובים-כחולים.

הפועל ת"א ניצחה 3:1 את עירוני קריית שמונה שמדשדשת בתחתית. אווסו בדקה העשירית, בואטנג ואלטמן קבעו 3:0 בדקה ה-58. סאניה צימק בדקה התשעים.

הפועל באר שבע ניצחה 2:0 את עירוני טבריה שבמקום האחרון (הורידו לה 6 נקודות). ויקטור ואמנקווה כבשו. כעת לשתי האדומות 13 נקודות - 3 פחות ממכבי ת"א.

מכבי חיפה תפגוש את הפועל ירושלים ביום שני, ואם תנצח תתקרב עד לכדי נקודה ממכבי ת"א.

הפועל חיפה ניצחה 2:1 את מכבי פ"ת ועלתה למקום החמישי. בית"ר ירושלים תתארח מחר אצל הפועל ר"ג מהתחתית.

חדשות סרוגים

צמרת ליגת העל השבוע נראית כך:

מכבי ת"א 16 נקודות.

הפועל ת"א והפועל באר שבע עם 13 נקודות

מכבי חיפה עם 12 נקודות ומשחק חסר.

הפועל חיפה עם 9 נקודות

בית"ר ירושלים עם 9 נקודות ומשחק חסר

ובמקום השביעי הפועל ירושלים עם 7 נקודות ומשחק חסר.
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