נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( paparazzza\שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הערב (חמישי) בחריפות את נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, וקרא להחליפו במנהיג אחר שיוכל "לעשות עסקה" עם רוסיה. הביקורת החריגה הגיעה על רקע התקיפות האוקראיניות האחרונות במתקני אנרגיה רוסיים, בניגוד להנחיות אמריקאיות.

"אמרנו לזלנסקי, 'אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לרוסיה, אבל אל תפגע במזקקות כי זו בעיה עולמית'" מסר טראמפ לעיתונאים. "ואז מה הוא עושה? הוא הולך ופוגע בדלק הסולר. הוא עדיף שיעצור יפה". הנשיא האמריקאי המשיך והחריף את דבריו כלפי המנהיג האוקראיני: "אתה יודע מה אני מציע? אני מציע שיבחרו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה כי הוא היה יכול לעשות הרבה עסקאות ומסיבה כלשהי הוא אף פעם לא עושה". טראמפ סיכם בהצהרה חריפה במיוחד: "אני חושב שהגיע הזמן לאוקראינה לקבל נשיא חדש". הביקורת מגיעה על רקע מתקפות נרחבות שביצעה אוקראינה במתקני אנרגיה רוסיים בשבועות האחרונים. בין היתר, תקפו הכוחות האוקראיניים בית זיקוק בדרום מזרח מוסקבה, המספק כ-40 אחוז מצרכי האנרגיה של הבירה הרוסית. התקיפות הללו עוררו חשש בוושינגטון מפני השפעה על שוק האנרגיה העולמי ועליית מחירי הנפט.

טראמפ ( שאטרסטוק )

מנגד, זלנסקי הגן על פעולות צבאו והצדיק את התקיפות במתקני האנרגיה הרוסיים. "מדובר בנכסים בשווי של מיליארדי דולרים, אשר מתחזקים את מכונת המלחמה" הסביר נשיא אוקראינה. הוא הוסיף כי "התקיפה הלילה תשפיע על מוסקבה באופן משמעותי".

המתיחות בין שני המנהיגים מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר טראמפ הודיע מוקדם יותר כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע, תוך שהוא מתאר את המגעים עם טהרן כ"פרודוקטיביים". בד בבד, הוא שומר על לחץ מלא על משטר האייתוללות באמצעות סנקציות כלכליות.

יצוין כי זלנסקי הזהיר לאחרונה מפני היערכות רוסית למתקפה נרחבת, וקרא לשותפיו הבינלאומיים לספק לאוקראינה ציוד הגנתי נוסף. "יכולת התגובה שלנו תלויה במידה רבה גם בשותפות שלנו" הבהיר, תוך שהוא מדגיש את החשיבות של התמיכה האמריקאית והאירופית.