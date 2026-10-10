יו"ר הרשימה המשותפת בהצהרה שתכריע את הבחירות

( דוברות הרשימה המשותפת )

יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, הצהיר לראשונה באופן רשמי על נכונות מפלגתו להעניק רשת ביטחון לממשלה שתחליף את שלטון נתניהו. בדברים שהביא מג'אדלה, הבהיר ג'בארין את נכונותה של הרשימה המשותפת להיות מעורבת באופן פעיל בהקמת הממשלה הבאה. לדבריו, הסיעה מוכנה לנהל משא ומתן פוליטי מסודר לצורך הענקת רשת ביטחון מבחוץ לכל קואליציה שתקום במטרה להחליף את הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו.

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משמעות ההצהרה היא שגם ללא רוב מוחלט של 61 מנדטים למפלגות הציוניות באופוזיציה, גוש מתנגדי נתניהו יוכל להסתמך על אצבעות הרשימה המשותפת מבחוץ, להקים ממשלה ולהביא להדחתו של ראש הממשלה.