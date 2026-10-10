שינוי מגמה: ירידה חדה במספר הנרצחים הערבים

האלימות במגזר הערבי. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יכול להראות תוצאות. אחרי שלוש שנים של זינוק חד במספר הערבים הישראלים שנרצחו באירועי אלימות פליליים, בחודשים האחרונים ישנו שינוי מגמה.

ארגון השמאל יוזמות אברהם שמפרסם נתונים על הרציחות במגזר הערבי, בכל פעם שמתרחש רצח (לפעמים פעמיים ביום). הערב פרסם הארגון על הנרצח הערבי ה-183 מתחילת השנה - יוסף אלג׳בור (בן 26) שנורה למוות ברהט.

לפי פילוח הנתונים: מתוך 183 הנרצחים - 174 הם אזרחים ישראלים ו-9 תושבים (תושבי מזרח ירושלים או פלסטינים שנכנסו לארץ במסגרת איחוד משפחות). הנתונים כוללים גם 9 ערבים שנורו למוות על ידי שוטרים באירועי פשיעה.

בארגון מציינים גם נתונים להשוואה, ובתקופה המקבילה אשתקד היו 197 קורבנות, ירידה של 7% לעומת השנה שעברה. היפוך המגמה החל לפני כחודשיים, אז המספרים החלו לרדת וכעת הם כבר משמעותיים - 16 בני אדם לא קיפחו את חייהם ביחס לשנה שעברה.

יש לציין כי הנתונים עדיין גבוהים מאוד ביחס לשנים האחרונות, אבל המאמצים למנוע את הפשיעה במגזר הערבי, כנראה עושים את שלהם והמספרים מראים את זה.