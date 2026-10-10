ברוך דיין האמת: הרב משה הדאיה הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: אבל כבד ירד על העיר אילת ועל עולם הרבנות: הלך לעולמו הרב משה מרדכי הדאיה זצ"ל, שכיהן במשך כשישה עשורים כרבה הראשי הספרדי של העיר והמחוז, והיה ממנהיגיה הרוחניים הבולטים של העיר הדרומית מאז ימיה הראשונים.

הרב הדאיה נולד בחלב שבסוריה לרב יצחק ולבנה הדאיה, כחלק משושלת רבנית מפוארת. סבו היה הרב שלום הדאיה ודודו הוא הרב עובדיה הדאיה, שניהם מגדולי תלמידי החכמים וראשי ישיבת המקובלים 'בית אל'. בגיל צעיר עלה עם משפחתו לארץ וגדל בירושלים, שם למד בישיבת 'שערי ציון' של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, מפי מחברים ופוסקים נודעים ובהם ה"ציץ אליעזר", הרב שמעון אפרתי והרב יעקב כלאב.

כבר בצעירותו החל לכהן בתפקידי רבנות שונים, ובגיל 18 שימש כרב מושב מגדים שבצפון. בהמשך כיהן כרב הישובים ירוחם ודימונה. המפנית הדרמטית בחייו התרחשה בשנת תשט"ז (1956), כאשר הרב הראשי לישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, ביקש ממנו לצאת לשליחות מיוחדת וקצרה של שלושה שבועות באילת המבודדת. במהלך שהותו בעיר הכשיר הרב הדאיה את מקווה הטהרה הראשון לנשים.