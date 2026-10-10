רוחות, רעמים, גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן יפתח את השבוע ביום ראשון, כאשר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך היום צפויים ממטרים מקומיים בעיקר באזורי דרום הארץ ומזרחה, אשר ילוו בסופות רעמים בודדות. בשל המשקעים הצפויים קיים חשש ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, והציבור נקרא לגלות ערנות.

ביום שני ימשיך להיות מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה. במזרח הארץ ובדרומה עדיין ייתכן גשם מקומי. ביום שלישי המגמה תימשך עם מזג אוויר מעונן חלקית בעננות גבוהה וטמפרטורות רגילות לעונה, והיא תישאר ללא שינוי ניכר גם במהלך יום רביעי.