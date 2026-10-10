דובר צה"ל הודיע הערב (מוצאי שבת) כי הופעלו התרעות צבע אדום במרחב ערב אל עראמשה שבגליל המערבי, בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל.

על פי ההודעה הראשונית, הפרטים נמצאים בבדיקה. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזקים, וכוחות הביטחון בוחנים את אופי האיום.

האירוע מצטרף לסדרת התרעות שהופעלו בחודשים האחרונים בצפון הארץ, בעיקר בעקבות חדירות כלי טיס בלתי מאוישים ושיגורי רקטות מלבנון. בשבועות האחרונים תועדו מספר מקרים שבהם כטב"מים של חיזבאללה נפלו בשטח ישראל, סמוך לגבול הצפוני.

כידוע, צה"ל מפעיל מערך מתקדם לזיהוי ויירוט איומים אוויריים, ובמקרים רבים מצליח לסכל ניסיונות חדירה עוד בשלב מוקדם. עם זאת, האיום מהצפון נותר משמעותי, והתושבים באזור הגליל המערבי נדרשים לשמור על ערנות ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו פרטים מדויקים יותר מצה"ל.