יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לאלי אספוסיטו

לאלי אספוסיטו ( שאטרסטוק )

כוכבת הפופ הארגנטינאית הבלתי נערערת, השחקנית והזמרת לאלי אספוסיטו חוגגת יום הולדת. מהתפקידים המיתולוגיים של כריס מורנה ועד האהבה העמוקה והעזה לקהל הישראלי – הנה 10 עובדות על אחת הכוכבות האהובות ביותר בעולם הבידור: