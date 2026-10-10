יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לאלי אספוסיטו

כוכבת הפופ הארגנטינאית הבלתי נערערת, השחקנית והזמרת לאלי אספוסיטו חוגגת יום הולדת. מהתפקידים המיתולוגיים של כריס מורנה ועד האהבה העמוקה והעזה לקהל הישראלי – הנה 10 עובדות על אחת הכוכבות האהובות ביותר בעולם הבידור:
- ילדות בבואנוס איירס: היא נולדה בשם מריאנה אספוסיטו בבואנוס איירס, ארגנטינה. את כינוי הבמה "לאלי" קיבלה כבר כילדה מאחיה הגדול, שלא הצליח להגות את שמה הפרטי "מריאנה" וקרא לה "לאלי".
- הפריצה בגיל 10: כריס מורנה גילתה אותה בטעות בגיל 10, ומאז דרכה סלולה. היא כבשה את המסך בסדרות הילדים והנוער המצליחות "פינת אור" (בתפקיד מלנה) ו"פלוריסיינטה" (בתפקיד רוברטה).
- תופעת "כמעט מלאכים": הפריצה הגדולה והבינלאומית שלה הגיעה בתפקיד מרטין "מריאנה" ריירה בסדרה "כמעט מלאכים". ההצלחה המטורפת הובילה להקמת להקת "טין אנג'לס", איתה הופיעה ברחבי העולם וזכתה להצלחה אדירה.
- אוהבת את ישראל בכל לבה: מבין כל המדינות שבהן ביקרה, ישראל תופסת מקום חם ומיוחד מאוד בלבה של לאלי. לאורך השנים היא ביקרה בארץ פעמים רבות, הופיעה מול היכלים מלאים עד אפס מקום, והצהירה לא פעם בראיונות וברשתות החברתיות כי הקהל הישראלי הוא מהאהובים והחמים ביותר עליה בעולם, והיא רואה בישראל בית שני.
- דוברת מעט עברית: בזכות הזיקה העמוקה לישראל והביקורים התכופים, לאלי למדה לא מעט מילים ומשפטים בעברית, ואף נוהגת לשלב מילים בעברית בפוסטים, בהודעות למעריצים ובמהלך ההופעות שלה בארץ.
- קריירת סולו מצליחה: לאחר פירוק "טין אנג'לס", לאלי פצחה בקריירת סולו מוזיקלית מצליחה במיוחד בסגנונות הפופ והפופ הלטיני. אלבומיה הגיעו למעמד זהב ופלטינה, והיא הפכה לאחת מזמרות הפופ המובילות באמריקה הלטינית.
- כוכבת נטפליקס בינלאומית: נוסף לקריירה המוזיקלית, לאלי המשיכה להוכיח את יכולות המשחק הגבוהות שלה כשכיכבה בתפקיד ראשי בסדרת האקשן הספרדית המצליחה של נטפליקס, "Sky Rojo" ("שמיים אדומים").
- אייקון אופנה: לאלי ידועה בסגנון הלבוש הנועז, הצבעוני והייחודי שלה. היא נחשבת לאייקון אופנה מוביל בארגנטינה ומשתפת פעולה עם מעצבי על ומותגים בינלאומיים.
- פעילה חברתית: היא משתמשת בפלטפורמה הרחבה שלה ובמיליוני העוקבים כדי לקדם נושאים חברתיים שונים, ובהם שוויון זכויות לנשים, זכויות הקהילה הגאה ותמיכה באמנים צעירים.
- מופע חימום למלכות פופ: האיכויות הבימתיות והאנרגיות המטורפות שלה הביאו אותה לחמם הופעות של כוכבות ענק בינלאומיות, בהן קייטי פרי וריאנה בטורים שלהן בדרום אמריקה.