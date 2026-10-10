אחרי שבת עשירה, לא תמיד יש כוח לעמוד במטבח ולהכין ארוחה מורכבת. בדיוק בשביל זה נועד המתכון הזה למלוואח פיצה במחבת - פתרון מהיר שלוקח 10 דקות עבודה בלבד, מצרכים שכנראה כבר יש לכם בבית, וסוגר את הפינה של המלווה מלכה בצורה מושלמת.

היופי במתכון הזה טמון בפשטות המלאה. בניגוד לפיצות ביתיות מסורתיות שדורשות הכנת בצק, התפחה וזמן המתנה ארוך, כאן מדובר במלוואח מופשר שהופך תוך דקות ספורות לפיצה פריכה ומפנקת. התוצאה? תחתית זהובה ופריכה, גבינה נמסה ועסיסית, והכי חשוב - ארוחה מוכנה בזמן שיא קצר.

המצרכים הפשוטים

המתכון מתאים למנה אחת נדיבה ודורש מצרכים בסיסיים: יחידת מלוואח אחת מופשרת קלות (כ-5 דקות בחוץ), 2-3 כפות רוטב עגבניות לפיצה או רסק עגבניות מעורבב עם מעט מים, אורגנו, מלח וקורט סוכר, וחופן נדיב של גבינה צהובה מגוררת או מוצרלה.

לתוספות, אפשר לבחור בין זיתים, תירס, פטריות או בצל סגול - הכל לפי העדפה אישית. בדומה לפיצה פיתה שגם היא מציעה פתרון מהיר לארוחת ערב, גם המלוואח פיצה מאפשר התאמה אישית מלאה לטעם של כל אחד מבני המשפחה.

אופן ההכנה המהיר

טיגון צד ראשון: מחממים מחבת רחבה על אש בינונית. אין צורך בשמן - המלוואח מוציא שומן מעצמו. מניחים את המלוואח ומטגנים כ-3-4 דקות עד שהוא מזהיב בתחתית.

הפיכה והרכבה: הופכים את המלוואח לצד השני ומנמיכים קצת את האש. מורחים במהירות את רוטב העגבניות, מפזרים את הגבינה הצהובה והתוספות שאוהבים.

התכה: מכסים את המחבת במכסה ומבשלים עוד כ-4-5 דקות על אש נמוכה-בינונית, עד שהגבינה נמסה לחלוטין והתחתית תפוחה וזהובה. מוציאים לצלחת, חותכים לגלגלי פיצה ואוכלים חם לצד ירקות חתוכים או זיתים.

הסוד להצלחה

הטריק המרכזי להצלחת המתכון הוא בשליטה על האש. טיגון על אש בינונית בשלב הראשון מבטיח שהמלוואח יזהיב מבלי להישרף, ואילו הנמכת האש בשלב השני מאפשרת לגבינה להימס לאט ובאופן אחיד מבלי שהתחתית תתייבש יותר מדי.

בדומה ללביבות תירס וגבינות שגם הן מציעות ארוחה מהירה וקלילה, גם המלוואח פיצה מתאים במיוחד לימים שבהם מחפשים משהו פשוט, טעים ומשביע. המכסה הוא המפתח - הוא לוכד את החום ויוצר אפקט תנור מיני שמבטיח שהגבינה תימס לגמרי והתוספות יתחממו כראוי.

אפשר להגיש את המלוואח פיצה עם סלט ירקות טרי, זיתים או מלפפונים חמוצים. המנה מתאימה גם לארוחת ערב קלילה בימי חול, ואפילו לאירוח מהיר של חברים שהגיעו בפתע. בתיאבון!