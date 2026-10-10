גנץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר כחול לבן בני גנץ, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, פנה הערב (מוצאי שבת) בהצהרה מיוחדת לציבור והבהיר כי הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לבחירות. "אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה", מסר גנץ בדברים נחרצים.

"הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה", תקף גנץ את שני המחנות הפוליטיים. לדבריו, "הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב". גנץ הדגיש את מחויבותו למטרה: "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף". "אני לא שייך לאף גוש" בהמשך דבריו התייחס יו"ר כחול לבן לטענות בדבר בזבוז קולות: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים". גנץ הבהיר כי לפי נתוניו, "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה". יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על הצעות שונות שהועברו לגנץ במטרה לשכנעו לפרוש מהמרוץ. על פי חשיפה של הכתב הפוליטי נדב אלימלך, בגוש איזנקוט שוקלים להציע לגנץ את תפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) בתמורה לפרישתו. כמו כן דווח כי במסגרת גישושים שקיימו בליכוד מול גנץ, הציעו לו למנותו לשר באופן מיידי כבר בממשלה הנוכחית, כאשר בין היתר נזרקה האפשרות התיאורטית להעניק לו את תיק הביטחון.

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

גנץ דחה על הסף את כל ההצעות הללו. בראיון לרדיו 103fm הבהיר: "אני מציע דרך ולא אקח לא שיריונים מפה ולא שיריונים משם. מבחינתי זו לא הייתה הצעה בכלל לקבל אותה. אני לא מוכן למכור את השם שלי בשביל כל מיני תופינים".

קמפיין נרחב עד הבחירות

החל מהערב (מוצאי שבת) ועד לבחירות תצא כחול לבן בקמפיין נרחב תחת הסיסמה: "בוחרים אחדות, מצילים את המדינה". הקמפיין נועד להדגיש לציבור הבוחרים שאין פתרון אחר מלבד אחדות וכחול לבן היא המפלגה היחידה במפה הפוליטית שמתחייבת לכך, כך נמסר מהמפלגה.

הקמפיין יעלה בפריסה נרחבת באוטובוסים, שילוט, דיגיטל ורשתות חברתיות. בכחול לבן מקווים כי המסר יגיע לבוחרים המהססים ויצליח לשכנעם כי קולם לא יבוזבז.

בשבועות האחרונים פנה גנץ מספר פעמים לציבור והתייחס לחששות סביב מעבר אחוז החסימה. "בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים שוב ושוב את אותו משפט: 'אני רוצה להצביע לכם, אבל מפחד לשרוף את הקול שלי'", אמר בהצהרה קודמת. "לפי המחקרים שלנו, למעלה מ-5 מנדטים רוצים להצביע כחול לבן. הפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד".

כידוע, גנץ מתעקש על מסר האחדות ודוחה את ההצטרפות לאחד הגושים. בראיון שישודר במוצאי שבת בכאן 11 הוא אף חזר על כך שהוא מוכן לשבת שוב בממשלה תחת בנימין נתניהו, אם זה יידרש לשם יצירת ממשלת אחדות לאומית רחבה.