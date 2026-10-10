נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח היום (שבת) מכתב אישי מרגש לקברניט סמית מאצ'הר, הטייס ההודי שנפצע קשה בעת שסיכל את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל. במכתב הביע הנשיא את תודתה העמוקה של מדינת ישראל על אומץ ליבו יוצא הדופן ונחישותו, שהתבטאו בפעולותיו האמיצות שמנעו אסון כבד.

הקברניט מאצ'הר קיבל את המכתב לידיו בבית החולים באיחוד האמירויות, שם הוא מאושפז לאחר שנדקר בגרזן החירום על ידי טייס המשנה המחבל, חמאם אל-חמאמי. על אף פציעתו הקשה, הצליח מאצ'הר לפתוח את דלת תא הטייס ולאפשר לצוות ולנוסעים להשתלט על המחבל ולמנוע את הפלת המטוס.

"עוצמת האופי שלך וגבורת הרוח"

במכתבו שיבח הנשיא הרצוג את קור רוחו של הקברניט לנוכח הסכנה החמורה: "היכולת שלך למצוא את הכוחות להתעלות מעל הכאב, להתמודד עם האיום המיידי על חייך ולהפעיל שיקול דעת, מעידה על עוצמת האופי שלך ועל גבורת הרוח הרבה שבה ניחנת".

הנשיא איחל לקברניט מאצ'הר החלמה מהירה, והזמין אותו לבקר בירושלים לאחר שיקומו. "כולנו נושאים תפילה מעומק הלב להחלמתך המלאה והמהירה, ואני מצפה, לאחר שתשוב לאיתנך, לקבל את פניך בירושלים ולהביע בפניך את ההערכה והאהבה של האומה שלנו, אסירת התודה", כתב הרצוג.

הענקת אות הנשיא לגבורה אזרחית

בנוסף למכתב האישי, בישר נשיא המדינה על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לקברניט מאצ'הר. ההודעה על כך נמסרה השבוע במהלך טקס הענקת האות ל-6 הנוסעים שסיכלו את ניסיון הפיגוע במטוס.

"אני מבקש להביע את ההערכה וההוקרה לטייס ההודי, הקפטן סמית מאצ'הר, שנאבק בתוקף למרות פציעתו הקשה, והצליח בשארית כוחותיו לפתוח את דלת תא הטייס", אמר הנשיא בטקס. "מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי רפואה שלמה ומהירה. בכוונתי להוקיר גם אותו, כפי שגם המליצה הוועדה, באות הנשיא לגבורה אזרחית".

בטקס קיבלו את האות ששת הנוסעים שגילו תושייה וגבורה עילאית בטיסת פליי דובאי: טלי וצביקה מנס, יניב חיון, ד"ר שוטה מוסייב, אסף ר'גואן ועוד אחד. הם פעלו בזמן אמת, תוך סיכון ממשי ומיידי של חייהם, וסיכלו את ניסיון הפלת המטוס.

"תהפוך לחלק מההיסטוריה של עמנו"

הנשיא הרצוג התייחס במכתבו גם למעשיו של הקברניט כחלק מהקשר ההיסטורי בין הודו לישראל, והזכיר את החיילים ההודים שלחמו בארץ הקודש לפני יותר ממאה שנה במסגרת הכוחות הבריטיים.

"מעשה הגבורה שלך מציב אותך בשורה המכובדת של החיילים ההודים, אשר לפני יותר ממאה שנה סיכנו את חייהם כדי לשחרר ערים בארץ הקודש, והפכו בכך לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של ישראל", כתב הנשיא. "גם אתה, הקברניט מאצ'הר, תהפוך מעתה לחלק יקר מההיסטוריה של עמנו, ולחלק נוסף שמחזק את הקשר בין הרפובליקה של הודו למדינת ישראל".

כזכור, טייס המשנה חמאם אל-חמאמי ביצע לפחות שתי טיסות קודמות לתל אביב במסגרת הכנות מוקדמות לפיגוע התאבדות. על פי הרשויות באמירויות, הטיסות הקודמות שימשו את אל-חמאמי להיכרות מעמיקה עם נתיב הטיסה ועם מבנה נמל התעופה בן גוריון, כשהמטרה הייתה לבצע פיגוע תאבדות שיגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי.