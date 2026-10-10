יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ליהיא גרינר

ליהיא גרינר ( צילום: מתוך הסטורי של ליהיא )

כוכבת הריאליטי, האמא האנרגטית והאישה שלא מנסה לרצות אף אחד חוגגת יום הולדת. מלוס אנג'לס ועד חדר הלידה – הנה 10 עובדות על אחת הדמויות הכי צבעוניות וסוערות בתעשיית הבידור בישראל, ליהיא גרינר: