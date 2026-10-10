יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ליהיא גרינר

כוכבת הריאליטי, האמא האנרגטית והאישה שלא מנסה לרצות אף אחד חוגגת יום הולדת. מלוס אנג'לס ועד חדר הלידה – הנה 10 עובדות על אחת הדמויות הכי צבעוניות וסוערות בתעשיית הבידור בישראל, ליהיא גרינר:
- ילדות אמריקאית: היא נולדה בישראל, אך בגיל חמש עברה עם משפחתה ללוס אנג'לס, שם גדלה וחיה עד שחזרה לארץ בגיל 25.
- הריאליטי שהתחיל הכל: היא נכנסה לחיינו בסערה ב-2010 בעונה השלישית של "האח הגדול", שם כבשה את המסך, הגיעה עד למקום השני בגמר והפכה לאחת המתמודדות הזכורות בתולדות התוכנית.
- הדרמה הרומנטית: הרומן שלה בתוך הבית עם עתי שולט – בזמן שהייתה מאורסת מחוץ לבית לאבירם ברוכר – ייצר את אחד מרגעי השיא הטלוויזיוניים המדוברים ביותר בישראל.
- מלכת המסך: "האח הגדול" הייתה רק היריה הפותחת. לאורך השנים השתתפה בשלל תוכניות ריאליטי ודוקו, בהן "הישרדות VIP" (שם הגיעה לגמר לצד נעמה קסרי), "גולסטאריות", "זוג מנצח VIP", ו"הזמר במסכה".
- החתונה שהסעירה את המדינה: בשנת 2012 נישאה ליוסי צברי בחתונה מתוקשרת במיוחד, שכללה הפקה נוצצת, עומסים בכניסה ואפילו דרמה פומבית סביב הזמנת האורחים.
- משגשגת גם כמשחקת ב"חאנשי": למרות שהיא מזוהה בעיקר עם עולם הריאליטי, ליהיא למדה בעברה משחק בלוס אנג'לס. היא הוכיחה את הקישורים האלה בסדרה הקומית "חאנשי" של HOT, בתפקיד שנראה כאילו נתפר במיוחד עבורה – אישה חרדית ממוצא אמריקאי מברוקלין, תפקיד שהביא לידי ביטוי את האנרגיות, האנגלית והכריזמה הטבעית שלה.
- מגשימה ייעוד חדש כדולה ב"בייבי בום": בשנים האחרונות גרינר מצאה את התשוקה האמיתית שלה והפכה לדולה מוסמכת שמלווה יולדות ברגעים המרגשים בחייהן. כחלק מהייעוד החדש הזה, היא הגיעה ללוות יולדות בתוכנית "בייבי בום" ב"קשת 12", והציגה זווית רגישה, תומכת ומלאת אהבה לתהליך הלידה.
- אמא לשלושה: ליהיא ויוסי הם הורים גאים לשלושה ילדים: מייקל, ג'וליאנה ואליאנה, אותם היא משתפת תדיר בחשבון האינסטגרם שלה.
- אימפריית תזונה ואורח חיים: לצד הקריירה הטלוויזיונית, גרינר עברה שינוי פיזי משמעותי בעצמה, פיתחה מותג אישי בתחום הירידה במשקל, השיקה מוצרי תזונה וחיטוב והפכה למקור השראה עבור רבים.
- אפס פילטרים וכוכבת רשת: גרינר ידועה כמי שאומרת בול את מה שהיא חושבת. הציטוטים הספונטניים והסערות ברשתות החברתיות הפכו לסימן ההיכר שלה – והביאו אותה לסטטוס של אחת המשפיעניות החזקות בישראל עם מאות אלפי עוקבים.