מגישת ערוץ 14 נגד הפשוטע: "חושב שאנחנו מטומטמים"

סערה ברשת: מגישת ערוץ 14, נוי בר, יצאה במתקפה חריפה בחשבון האינסטגרם שלה נגד פוסט שפרסם עמוד הומור והתוכן הפופולרי "הפשוטע".

בר שיתפה צילום מסך מתוך פוסט של "הפשוטע", שבו קרא העמוד לציבור לצאת ולהצביע בבחירות, תוך ביקורת על מי שבוחרים שלא להצביע בתקופה מורכבת זו. לצד צילום המסך כתבה המגישה: "עוד אחד שחושב שאנחנו מטומטמים. קראו ועברו לפרשנות בסטורי הבא".

בסטורי העוקב העלתה בר ניתוח מפורט שבו תקפה את המסרים המשתמעים, לטענתה, מפוסטים וקריאות מסוג זה. "מה הוא אומר? 'יש פה מלחמה כבר שלוש שנים באשמת נתניהו, אז צאו להצביע למישהו אחר'", כתבה בר והוסיפה תהייה: "מבינים מה זה לא לזהות אויב גם אחרי טבח כמו השבעה באוקטובר? נתניהו אשם, לא האויב באזור שחולם להשמיד את כל היהודים וללקחת מהם את ארצם".

בהמשך דבריה התייחסה בר גם לשיח הציבורי סביב העסקאות לשחרור החטופים ומדיניות הלחימה, והשוותה בין תפיסות פוליטיות שונות: "זה כל הסיפור. אנשי ה'עכשיו' – 'עסקה עכשיו', 'שלום עכשיו', 'בחירות עכשיו' – מול אנשי נצח ישראל".