נשיאת הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום, מיריאנה ספוליאריץ', התייחסה היום (שבת) בריאיון מצולם ל"ניו יורק טיימס" לאחת הסוגיות שעוררו ביקורת קשה כלפי הארגון במהלך המלחמה בעזה: היעדר הגישה לחטופים הישראלים שהוחזקו בידי ארגון הטרור חמאס. במהלך הריאיון הודתה ספוליאריץ' כי הפעלת לחץ מוקדם יותר במסגרת המשא ומתן לשחרורם הייתה עשויה להציל חיים רבים.

הריאיון מתקיים על רקע ביקורת נרחבת שספג הארגון בישראל במהלך המלחמה, כאשר משפחות החטופים וגורמים ציבוריים רבים האשימו את הצלב האדום בכישלון במילוי תפקידו ההומניטרי הבסיסי. הארגון, שתפקידו המוצהר הוא להבטיח שעצורים ואסירים זוכים ליחס הולם, לא הצליח לבקר אף פעם אחת את החטופים הישראלים שהוחזקו בידי חמאס.

"ביקור אצל חטופים הוא עניין מורכב"

בריאיון הוצגה לספוליאריץ' שאלה ישירה: "האם לצלב האדום הייתה גישה לחטופים בזמן שהוחזקו בשבי? הרי היו סיפורים מזעזעים על תנאי השבי שלהם, ואחד מתפקידיכם המרכזיים הוא להבטיח שעצורים ואסירים זוכים ליחס הולם".

ספוליאריץ' הנידה בראשה לשלילה והשיבה: "ביקור אצל חטופים הוא עניין מורכב הרבה יותר מהשבתם. לדעתי, היה צריך לשחרר אותם ללא תנאים כבר ביום הראשון. אבל זו לא המציאות שבה אנחנו פועלים, ולכן עלינו להשתמש בכלים העומדים לרשותנו".

בתשובתה לא פירטה נשיאת הצלב האדום אילו צעדים נקט הארגון בניסיון לקבל גישה לחטופים, ולא הציגה הסבר מפורט מדוע ניסיונות כאלה לא הביאו לביקורים בפועל. במקום זאת, היא התמקדה בקושי הכרוך בטיפול במקרי חטיפה ובחשיבות של השבת החטופים במהירות האפשרית.

"יכולנו להציל יותר חיים"

בהמשך הריאיון השמיעה ספוליאריץ' אמירה משמעותית במיוחד, כשמתחה ביקורת על העיתוי שבו הופעל לחץ במסגרת המגעים להשבת החטופים. לדבריה, ההתמשכות של המשא ומתן הפכה את המשימה למורכבת יותר, ובדיעבד ייתכן שהיה אפשר למנוע אובדן חיים.

"המטרה חייבת תמיד להיות השבת החטופים", הדגישה. "ככל שהזמן חולף, כך המשימה נעשית מורכבת יותר. אני אישית סבורה שהיה צריך להפעיל לחץ מוקדם יותר במשא ומתן. יכולנו להציל יותר חיים, הרבה יותר חיים".

דבריה של ספוליאריץ' מהדהדים טענות שהועלו בעבר על ידי גורמים שונים בישראל, ובהם מזכיר הממשלה יוסי פוקס שהתייחס לדברים ששמע מבכירים במערכת הביטחון על אפשרות להשיב את החטופים בשלב מוקדם יותר. עם זאת, פוקס טען כי תנאים כאלה היו כוללים נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה וערבויות בינלאומיות שישראל לא תשוב למלחמה.

הביקורת על הצלב האדום

הצלב האדום ספג ביקורת חריפה בישראל לאורך כל תקופת המלחמה. בעוד שהארגון המשיך לבקר מחבלים כלואים בבתי הכלא בישראל, הוא לא הצליח לקבל גישה אף פעם אחת לחטופים הישראלים. רק לאחר שבג"ץ ביטל את הצו שחתם עליו השר ישראל כ"ץ האוסר את ביקורי הארגון בבתי הכלא, חודשו הביקורים למחבלים - למרות מידע ביטחוני שסיפק השב"כ על חשש שהביקורים עלולים להוות סכנה ביטחונית.

משפחות החטופים ביטאו תסכול עמוק מכישלון הצלב האדום. רבים מהם ציפו שהארגון ההומניטרי הבינלאומי יפעל בנחישות להבטיח את זכויותיהם הבסיסיות של יקיריהם, אך במציאות לא זכו אפילו לאישור על מצבם הבריאותי של החטופים.

הודאתה של ספוליאריץ' בריאיון מהווה הכרה נדירה בכישלון הארגון, אך עבור משפחות החטופים שאיבדו את יקיריהם, מדובר בהודאה שמגיעה מאוחר מדי. כפי שציינה נשיאת הצלב האדום עצמה - יכולנו להציל יותר חיים.