טייס המשנה המאם אל-המאמי ( ללא קרדיט )

פרטים מזעזעים נחשפו היום (שבת) בחקירת ניסיון הפיגוע על טיסת פליי דובאי לישראל: טייס המשנה חמאם אל-חמאמי ביצע לפחות שתי טיסות קודמות לתל אביב במסגרת הכנות מוקדמות לפיגוע התאבדות. כך עולה מהודעה רשמית של התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סייף אל-שמסי, שפורסמה היום ב-TMZ.

על פי הרשויות באמירויות, הטיסות הקודמות שימשו את אל-חמאמי להיכרות מעמיקה עם נתיב הטיסה ועם מבנה נמל התעופה בן גוריון. המטרה: לבצע פיגוע תאבדות שיגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי, בדומה לפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. השראה מ-11 בספטמבר בהודעה הרשמית נמסר כי אל-חמאמי שאב השראה ישירה מפיגועי התאבדות של 11 בספטמבר 2001. "הרעיון לבצע פעולה דומה באמצעות מטוס התקבע במחשבתו, ולפי הודאותיו היה קשור להחלטתו לפנות לקריירה בתעופה", נכתב בהודעת התביעה. הרשויות תיארו את התוכנית כ"מזימה מתוכננת מראש עם מטרה טרוריסטית", שבמסגרתה תכנן להשתלט על המטוס ולהשתמש בו לפגיעה בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. ניסיון ההשתלטות התרחש ב-30 בספטמבר האחרון, במהלך טיסה סדירה מדובאי לישראל. אל-חמאמי תקף את הקברניט, קפטן סמיט מצ'הר, בגרזן החירום של תא הטייס וניסה להשתלט על בקרת המטוס. אולם נוסעים ואנשי צוות הצליחו להתגבר עליו בדרמה שנמשכה דקות ארוכות. שני טייסים נוספים שהיו על המטוס נטלו את השליטה והנחיתו את המטוס בשלום בטאבוק שבסעודיה.

מטוס פליי דובאי ( שאטרסטוק )

גבורה בתא הטייס

כפי שפורסם, הקברניט מצ'הר הצליח, למרות פציעתו הקשה, לפתוח את דלת תא הטייס ולאפשר לנוסעים להיכנס ולסייע בהשתלטות על התוקף. בין הנוסעים שסייעו היו יניב חיון, שעזר לייצב את המטוס, ורופא השיניים ד"ר שוטה מוסאייב, שטיפל בקברניט הפצוע. הנוסעים קשרו את אל-חמאמי באמצעות כבלי אוזניות עד שהמטוס נחת בשלום.

בהמשך זכה הקברניט לשבחים מראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ולביקור של יורש העצר של דובאי, השייח' חמדאן בן מוחמד. ב-TMZ פורסם גם תיעוד מתא הטייס המדמם לאחר התקיפה האלימה.

הושעה בגין קיצוניות

עוד עולה מהחקירה כי אל-חמאמי, אזרח עומאן בן 29, הושעה מתפקידי טיסה בחברת עומאן אייר ב-2024, לאחר שזוהו אצלו סממנים קיצוניים ונמצאו ברשותו חומרים אסורים. על פי הדיווחים, הוא המשיך לעבוד בחברה בתפקיד מנהלי, ובהמשך התקבל לפליי דובאי. הפרטים האלה מעלים שאלות קשות על הבדיקות שאפשרו לו לשוב לתא הטייס ולהשתבץ בטיסה רגישה לישראל.

כפי שדיווח סרוגים, גורמי ביטחון ישראלים, ובראשם נציגי שירות הביטחון הכללי (שב"כ), לוקחים חלק פעיל בחקירתו של אל-חמאמי באמירויות. על פי פרסומים, המחבל כבר הודה כי תכנן לבצע את המעשה כ"נקמה על מה שקורה בעזה".

עונש מוות צפוי

כפי שדווח בסרוגים, השלטונות בדובאי הכריעו סופית: טייס המשנה המחבל צפוי לעמוד בפני הטלת עונש מוות באמירויות. על פי דיווח של הניו יורק טיימס, הנהגת איחוד האמירויות הורתה להסיר מהשולחן כל עונש אחר, ובמידה ויורשע, אל-חמאמי צפוי לסיים את חייו בתלייה.

ההחלטה הגיעה לאחר שחוקרים אמריקאים, אמירתיים וישראלים חקרו לעומק את המחבל וכוונותיו, וקבעו כי מדובר באופן שלא משתמע לשתי פנים בפיגוע טרור מתוכנן. השלטונות בדובאי החליטו על עונש מרתיע ככל הניתן.