כ"ץ נגד יאיר גולן: "מה הפלא שכל אויבינו פועלים למען הפלת נתניהו?"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( נטע דבח )

במערכת הפוליטית הגיבו בחריפות לאמירתו של יאיר גולן היום (שישי) לפיה חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, היה "טעות" שלא שירת את האינטרסים של ישראל.

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"יאיר גולן מתנגד כעת לחיסול חמינאי ו'שאגת הארי', בנט התנגד ל'עם כלביא', לפיד מסר לחיזבאללה שטח ריבוני, ליברמן רוצה למסור את כביש 6 לשליטת צבא ערבי, אייזנקוט רוצה לברוח מלבנון ומנסור עבאס מסתתר מאחורי הווילון" אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ. "אם זאת האלטרנטיבה - מה הפלא שכל אויבינו פועלים למען הפלת נתניהו וממשלת הימין?"

במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי "השמאל הישראלי המטורלל מתקרב בצעדי ענק לאנטישמים באירופה. מי שהאשים את צה״ל בהריגת תינוקות כתחביב, מקונן היום על חיסול גדול אויבי העם היהודי מאז השואה. במדינת מתוקנת עם מערכת משפט שפויה, המפלגה האנטישמית הזו היתה מוצאת מחוץ לחוק. עצם ריצתם לכנסת היא אות קלון למדינת ישראל. אלו השותפים של בנט, ליברמן ואיזנקוט. בושה!"