יאיר נתניהו מאיים בתביעה נגד איש הימין

מפלגת עמך ישראל, בראשות עופר וינטר, יצאה היום (שישי) בקמפיין חדש ועליו מתנוססים יאיר נתניהו, העיתונאי בועז גולן, הסוקר שלמה פילבר והעיתונאי רביב דרוקר.

בשלט נכתב: ״הם לא תחליטו״. בשלטים נוספים פורסם המשך הקמפיין: ״הם לא יחליטו, אתם תחליטו. דווקא עמך ישראל״.

ניתן להסיק כי מטרת הקמפיין לשכנע ציבור ימני נוסף להצביע למפלגה, למרות האזהרות כי היא לא תעבור את אחוז החסימה ולמרות הקמפיין של ראש הממשלה נתניהו נגדה.

נתניהו הצעיר הגיב: ״ברור, אצלכם רק ליברמן, יאיר גולן והאחים המוסלמים יחליטו. בנט 2. אגב, רק לפני שבועיים פורסם שהיה נגדי ניסיון התנגשות איראני, והיום אתם משיקים קמפיין הסתה נגדי, אזרח פרטי, עם התמונה שלי על שלטי חוצות בכל הארץ״.

לסיום איים יאיר נתניהו: ״בכוונתי להגיש נגדכם תביעה ותלונה במשטרה״.