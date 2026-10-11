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'לא מוכר למדע'

סלפי תמים בג'ונגל הוביל לתגלית מדהימה

צילום מקרי שהועלה לאינסטגרם חשף מין חדש של שושנת מים ענקית, בעלת עלים שאפשר לזהות אפילו מהחלל | אלא שהתגלית המרגשת מלווה בבשורה מדאיגה: רק עשרות פרטים נותרו בטבע

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הסלפי שצולם (צילום: Jeremiah Harris באינסטגרם)

סלפי שצילם חובב צמחים בג'ונגל בקולומביה הוביל לתגלית מדעית יוצאת דופן. הבוטנאי קרלוס מגדלנה, מהגנים הבוטניים קיו בבריטניה, הבחין בתמונה באינסטגרם וזיהה שושנת מים ענקית באזור שבו לא הייתה אמורה להימצא.

לאחר שנים של בדיקות לוויין ומשלחת מחקר ביערות הגשם, התברר שמדובר במין חדש למדע, שקיבל את השם Victoria colombiana.

חוקר מחזיק את החבצלת (צילום: Mauricio Bernal/Royal Botanic Gardens, Kew)

הצמח מתאפיין בעלים עצומים שניתן להבחין בהם אפילו בצילומי לוויין. אולם לצד ההתרגשות, החוקרים מעריכים שבטבע נותרו רק 30 עד 50 פרטים מהמין הנדיר.

כעת פועלים המדענים לאיסוף זרעים ולגידול הצמח בגנים בוטניים, בתקווה להצילו מהכחדה.

אבישי לוי
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