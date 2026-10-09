טראמפ הבטיח להימנע מתקיפה באיראן - ומחירי הנפט הגיבו מיד

מחירי הנפט ירדו היום, יום שישי, בעקבות הצהרת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי ארצו לא תתקוף את איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה, שייערכו ב־3 בנובמבר. טראמפ תיאר את השיחות עם טהרן כ״פרודוקטיביות״, ובכך צינן חלק מהחששות מפני הסלמה צבאית שתפגע באספקת הנפט.

לפי נתוני המסחר שדווחו ברויטרס, מחיר החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירד ב־1.3% ל־102.91 דולר לחבית. מחיר הנפט האמריקאי מסוג WTI ירד ב־1.2% ל־90.40 דולר לחבית.

הירידות הגיעו לאחר עליות חדות ביום חמישי: הברנט זינק ב־4.1% וננעל במחיר של 104.28 דולר לחבית, ואילו הנפט האמריקאי עלה ב־3.6% ל־91.49 דולר. למרות הנסיגה ביום שישי, הברנט עדיין היה בדרך לסיים את השבוע בעלייה, בעוד הנפט האמריקאי נטה לירידה שבועית קלה.

התחייבות להימנע מתקיפה - אך הלחץ נמשך

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני הבחירות, אך הבהיר כי המצור יישאר בתוקף. ההצהרה הגיעה על רקע דיווחים שלפיהם בוושינגטון נשקלה אפשרות לתקיפה עוד לפני ההצבעה.

במקביל, נמשכים המגעים סביב פתיחת מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שר החוץ עבאס עראקצ׳י בחן את התגובה האמריקאית להצעה איראנית לפתיחת המצר בתוך שבעה ימים. לצד המגעים, וושינגטון הודיעה על סנקציות נוספות נגד גורמים ורשתות המעורבים בסחר בנפט ובמוצרים פטרוכימיים מאיראן, ובהן 17 כלי שיט.

החשש מפגיעה באספקה לא נעלם

המסר המרגיע מהבית הלבן לא הסיר את האיומים על תנועת כלי השיט במפרץ. הדיווחים על תקיפות באזור מצר הורמוז והמפרץ הפרסי ממשיכים לעורר חשש משיבושים בהובלה הימית.

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על פיצוצים לאחר שמכליות פגעו במוקשים, אולם הדיווח לא אומת על ידי גוף חיצוני. חוסר הוודאות סביב ביטחון השיט מותיר את השוק רגיש להתפתחויות נוספות, גם לאחר ההתחייבות האמריקאית להימנע מתקיפה בטווח הקרוב.

בין 80 ל־120 דולר לחבית

הפער בין תרחישי האנליסטים משקף את אי־הוודאות בשוק. לפי התרחישים שהציג גולדמן זאקס, מחיר הברנט עשוי להגיע ל־120 דולר לחבית אם התקיפות על כלי שיט יתגברו. מנגד, חזרה של היצוא לשגרה עשויה להוריד אותו לכיוון 80 דולר לחבית.

בג׳יי־פי מורגן הדגישו את הקושי להעריך כיצד יסתיים העימות. בשלב זה, הצהרת טראמפ סיפקה לשוק הקלה מסוימת - אך המשך המגמה תלוי גם בהתקדמות המגעים עם איראן וביכולת לשמור על אספקה רציפה.