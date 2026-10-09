יאיר גולן מסביר: זהו הכישלון בחיסולו של חמינאי

יאיר גולן ( גילי יערי\פלאש 90 )

אחרי שעורר סערה נרחבת כשאמר בראיון כי חיסולו של האייתוללה עלי חמינאי היה טעות, יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב כעת (שישי) לביקורת וניסה להסביר מדוע הוא דובק בעמדתו. בפוסט שכתב ברשתות החברתיות גולן הציג את "הכישלון שעליו אני מדבר - והוא מרוח כולו על נתניהו".

"חיסול חמינאי האב היה יכול להיות נקודת מפנה היסטורית" אמר גולן. "אבל נתניהו, ביהירותו ובשיקולי ההישרדות הפוליטית שלו, הוריד לטמיון הזדמנות אסטרטגית יוצאת דופן". "במקום להוביל מהלך מדיני אזורי שיבטיח את ביטחון ישראל, הוא מכר לאמריקאים אשליות על מיטוט המשטר האיראני, ללא אסטרטגיה מדינית שתבטיח את היום שאחרי" הסביר. "התוצאה: סילוק ההנהגה הוותיקה חיזק את כוחם של גורמים קיצוניים ואלימים עוד יותר בצמרת הביטחונית האיראנית".

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בסיכום דבריו גולן שוב תקף את ראש הממשלה: "תחת נתניהו שאגת הארי הרעה את מצבנו האסטרטגי במקום לשפר אותו. האחריות לקביעת היעדים, לניהול המערכה ולתוצאותיה מוטלת על נתניהו. כך הופכים הישג צבאי היסטורי לכישלון אסטרטגי חמור. נתניהו חייב לתת דין וחשבון על ההחלטות שקיבל ועל התוצאה שהותיר אחריו".