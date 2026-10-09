״ברוכים הבאים הביתה״: מה אפל מסתירה לקראת 13 באוקטובר?

אפל מתכוננת לאירוע שעשוי להרחיב משמעותית את נוכחותה בבית החכם. החברה הודיעה כי תקיים ב־13 באוקטובר אירוע בניו יורק תחת הסיסמה "Welcome home" - "ברוכים הבאים הביתה". ההזמנות שנשלחו לעיתונאים מתארות את המפגש כ־"Apple Experience", והוא ייערך בשכונת טרייבקה בשעה 9:00 בבוקר, שעון החוף המזרחי.

מנהל השיווק של אפל, גרג ג'וזוויאק, פרסם ברשת X סרטון קצר שבו נראות ידיים רוקמות את לוגו התפוח בששת צבעיו המקוריים. בסיום מופיעים הסיסמה ותאריך האירוע. אפל לא חשפה אילו מוצרים יוצגו, וגם לא הודיעה אם יתקיים שידור חי לציבור.

מסך חכם שיכיר את בני הבית

המוצר המסקרן ביותר שעשוי להיחשף הוא מרכז שליטה לבית החכם, המכונה בדיווחים באופן לא רשמי "HomePad". לפי דיווחיו של מארק גורמן מבלומברג, המכשיר מפותח תחת שם הקוד J490 וכולל מסך מרובע בגודל של כשישה אינץ'. הוא צפוי להגיע בגרסה להצבה על משטח ובגרסה להתקנה על הקיר.

על פי הדיווחים, המכשיר ישלב מצלמה וחיישן נוכחות שיאפשרו לו לזהות את בני הבית ולהציג לכל אחד מהם מידע מותאם אישית, כגון לוח שנה, הודעות ויישומונים. מצב אורח אמור להסתיר מידע אישי מעיני מבקרים.

גורמן דיווח כי גרסת המכשיר המיועדת להצבה על משטח עשויה להזכיר בעיצובה את מחשב ה־iMac G4. המחיר שעליו מצביעים הדיווחים הוא כ־350 דולר, אך אפל טרם אישרה את המפרט, את שם המוצר או את מחירו.

גם הומפוד מיני ואפל TV בתמונה

לצד מרכז השליטה החדש, הדיווחים מצביעים על עדכונים לשני מוצרים קיימים: הרמקול החכם הומפוד מיני ומכשיר הסטרימינג אפל TV.

ההומפוד מיני צפוי לקבל מעבד מהיר יותר, שבב תקשורת N1 וצבעים חדשים, בהם ורוד וירוק. אם יוצג, יהיה זה הרענון הראשון של הרמקול מאז השקתו ב־2020.

אפל TV 4K צפוי, לפי הדיווחים, לקבל שבב מסדרת A19, זיכרון עבודה מוגדל ושלט סירי מעודכן. מדובר יהיה בדגם חדש ראשון למכשיר מאז 2022. בשלב זה, גם השדרוגים האלה אינם מאושרים רשמית.

סירי עיכבה את הדרך לסלון

פרסומים שונים מעלים כי אפל ביקשה להשיק את מרכז הבית החכם כבר ב־2025, אך קשיים בפיתוח סירי המשודרגת דחו את התוכנית. גם הדגמים החדשים של ההומפוד מיני ואפל TV היו, על פי אותם דיווחים, מוכנים במשך תקופה והמתינו להתקדמות בפיתוח העוזרת הקולית.

התלות בסירי ממחישה את האתגר: מסך חדש לבדו אינו מספיק. כדי להפוך למרכז שימושי בבית, המכשיר יצטרך לאפשר גישה נוחה למידע האישי ושליטה פשוטה במכשירים המחוברים - תחומים שבהם יכולותיה של העוזרת הקולית יהיו חלק מרכזי בחוויית השימוש.

שיתוף פעולה עם LG - אך לא בהכרח השקה מיידית

גורמן דיווח גם כי אפל פיתחה בשיתוף LG פעמון דלת, תרמוסטט, מנעול חכם ומצלמות אבטחה, שיימכרו תחת המותג של LG. לפי הדיווח, פיתוחם מתקדם בקצב איטי יותר מזה של החומרה של אפל, ולכן ייתכן שיוצגו רק כהצצה למוצרים שיגיעו בהמשך.

עד לאירוע עצמו, חשוב להפריד בין ההכרזה לבין התחזיות: אפל אישרה את מועד המפגש ואת הסיסמה, אך לא את המוצרים שיוצגו בו. אם הדיווחים יתממשו, האירוע עשוי לסמן ניסיון רחב יותר של החברה לתפוס מקום מרכזי בבית החכם, מול המסכים והמכשירים של אמזון וגוגל.