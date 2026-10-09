אליאב חיים צפלמוס הובא למנוחות: "תודה על שנים של אהבה אינסופית"

סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל ( דובר צה"ל )

אלפי אנשים הגיעו היום (שישי) להלווייתו של סרן אליאב חיים צפלמוס, הקצין שנפל אמש בעקבות התהפכות של רכב צה"לי בדרום לבנון. בטקה הלוויה בני משפחתו של אליאב הספידו את מותו ונפרדו ממנו.

"אליאבי שלי, מאיפה מתחילים בכלל? איך אמא יכולה להספיד בן?" אמרה האם חלי. "רק במדינה שלנו זה יכול לקרות. זה לא נתפס בכלל. איך אפשר לעמוד פה ולדבר עליך בלשון עבר? הרי אתה תמיד היית ראשון. תמיד. בן בכור, נכד ראשון, הראשון שהפך אותנו להורים. הראשון שהביא אור, צחוק ומשמעות לבית שלנו ולחיים שלנו". בהמשך דבריה האם ביקשה: "אליאב, תשלח לנו כוחות כי המשפחה שלנו מפורקת עכשיו. תשלח לנו כוחות להתמודד עם המציאות הכואבת הזאת. אנחנו אוהבים אותך, סליחה ומחילה. תשמור עלינו".

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ענבר קורן, בת הזוג של אליאב, הוסיפה ואמרה בדמעות: "איך אפשר בכלל להספיד אותך? ומה זה קשור אליך, יפה שלי? הכול מרגיש כמו סיוט שאני רק מחכה להתעורר ממנו".

"אני כל כך כועסת, ובו זמנית גם אסירת תודה" הוסיפה. "תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית, אהבה טהורה בבטן והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה". בסיכום קורן סיפרה כי "הבטחת לי שתשמור על עצמך, הבטחת שעוד שבוע אתה חוזר. אז איפה אתה מאמי? איפה?".