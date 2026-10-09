אחרי יותר משבועיים: הישראלי שנעדר ביוון אותר ללא רוח חיים

הר האולימפוס ביוון ( שאטרסטוק )

הותר לפרסום: שבועיים וחצי אחרי שנראה לאחרונה, גופתו של עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, אותרה היום (שישי) בהר האולימפוס ביוון. מבדיקה ראשונית עולה כי הוא ככל הנראה נפל מגובה רב.

לפי הדיווחים בתקשורת היוונית, גופתו של יוגב אותרה באזור נחל מברולקוס, בגובה של כ־1,800 מטרים מעל פני הים. כוחות כיבוי והצלה הגיעו למקום כדי להתמודד עם תנאי השטח הקשים ולחלץ את הגופה. משלחת חילוץ של ארגון "חברים מחלצים" איתרה את גופתו של יוגב. "אנחנו עסוקים מאוד בפעילות בשטח" נמסר מהארגון. "צוות המתנדבים שלנו עובד בתנאים לא קלים ונערך לחושך".

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כזכור, הקשר האחרון עם יוגב היה ב-20 בספטמבר, כשהוא שלח לאמו תמונות מהטיול שלו בהר האולימפוס. ארבע שעות לאחר מכן אמו שלחה הודעה ובה שאלה אם הגיע, והוא ראה את ההודעה אך לא השיב.

במשפחה עדכנו לאחר מכן כי הרכב השכור של עמי נמצא בחניון שלפני המסלול, לצד המזוודה, התיק והמחשב. לדברי האם, עמי יצא מישראל ללא ביטוח נסיעות, וכתוצאה החיפושים הפרטיים מומנו מכיסה, כשהמשפחה פתחה קמפיין גיוס המונים למימון צוותי החילוץ.