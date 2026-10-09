מאסק לועג לתוכנית הענק: "רק טיפש ייתן להם כסף"

אילון מאסק יוצא נגד מהלך גיוס חדש שמקדמת סופטבנק. בעקבות דיווח שלפיו קבוצת ההשקעות היפנית מבקשת לגייס עד 100 מיליארד דולר ממשקיעים במפרץ, כתב מאסק ברשת X: "רק טיפש ייתן להם כסף". לפי אתר Stocktwits, הדברים נכתבו בתגובה לפוסט שעסק בתוכנית, ומאסק לא הוסיף הסבר.

התגובה החריפה מגיעה בשעה שמייסד סופטבנק, מסאיושי סון, ממשיך להרחיב את השקעות הקבוצה בבינה מלאכותית - ובראשן ההשקעה ב־OpenAI, מפתחת ChatGPT.

לרכוש חברות ולשנות את פעילותן באמצעות AI

לפי הפייננשל טיימס, סון ניהל בשבועות האחרונים שיחות עם גורמים בכירים באיחוד האמירויות ובמדינות נוספות במפרץ, בניסיון לגייס את הסכום לקרן חדשה. העיתון הסתמך על דיווחים שקיבל אנשים המעורים בנושא.

על פי הדיווח, הקרן מיועדת לרכוש חברות ולהשתמש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות מתקדמות אחרות כדי לשפר את פעילותן. בלומברג דיווחה כי זרוע הרובוטיקה של סופטבנק, Roze, צפויה לספק חלק מהטכנולוגיה.

עם זאת, מדובר בשיחות ולא בגיוס שהושלם. המקורות שצוטטו בפייננשל טיימס הבהירו כי המגעים עשויים שלא להבשיל להסכם. רויטרס מסרה כי לא הצליחה לאמת מיד את הדיווח באופן עצמאי, וכי סופטבנק לא השיבה לבקשת תגובה.

ההימור על OpenAI מגדיל את צורכי המימון

הניסיון לגייס הון נוסף מגיע על רקע התחייבויותיה הגדולות של סופטבנק בתחום הבינה המלאכותית. בשבוע שעבר הודיעה הקבוצה כי השלימה השקעה של 30 מיליארד דולר ב־OpenAI, במסגרת סבב הגיוס האחרון של החברה.

לפי אתר Investing.com, סך השקעותיה של סופטבנק ב־OpenAI הגיע ל־65 מיליארד דולר. האתר קשר את מהלך הגיוס החדש לחששות מהיקף ההתחייבויות של הקבוצה ולדחייה בהנפקה המצופה של OpenAI.

במקביל, סופטבנק פנתה גם לשוק החוב: בחודש שעבר היא מכרה אג"ח בתשואה גבוהה בהיקף של יותר מ־11 מיליארד דולר, עם תשואות שהגיעו ל־9.75%. רויטרס תיארה את המהלך כהנפקת האג"ח הקונצרניות בתשואה גבוהה הגדולה בעולם. ביום שישי ירדה מניית סופטבנק במסחר בטוקיו.

הכסף מהמפרץ כבר מימן את חזונו של סון

עבור סופטבנק, פנייה למשקיעים במפרץ אינה מהלך חדש. קרן ההשקעות מובאדלה מאיחוד האמירויות וקרן ההשקעות הציבורית של סעודיה השתתפו ב־2017 בקרן ויז'ן הראשונה של הקבוצה, שהיקפה עמד על 100 מיליארד דולר.

לפי הפייננשל טיימס, עד סוף יוני רשמה הקרן הראשונה רווחי השקעה מצטברים של כ־29 מיליארד דולר. קרן ויז'ן השנייה, שבה מוחזקת ההשקעה ב־OpenAI, רשמה רווחי השקעה מצטברים של 20.5 מיליארד דולר.

עוד עקיצה ביריבות עם מחנה OpenAI

דבריו של מאסק משתלבים ביריבות המתמשכת שלו עם OpenAI ועם המנכ"ל סם אלטמן. מאסק היה ממייסדי החברה ב־2015, עזב את הדירקטוריון ב־2018 ובהמשך תבע את אלטמן על רקע השינוי במבנה החברה והמעבר ממודל ללא מטרות רווח למודל למטרות רווח.

כיום מפתחת חברת xAI של מאסק את הצ'אטבוט Grok, המתחרה ב־ChatGPT וב־Gemini של גוגל. באפריל אמר מאסק כי היה "טיפש" כשמימן את OpenAI. כעת הוא משתמש בניסוח דומה נגד מי שעשויים לממן את ההימור הבא של סופטבנק על הבינה המלאכותית.