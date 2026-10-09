יאיר גולן: "חד משמעית - חיסול חמינאי היה טעות"

יאיר גולן ( Tsafrir Abayov / Flash90 )

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר היום (שישי) כי הוא מאמין שחיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, היה טעות. לטענתו, החיסול שבוצע במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" לא שירת את האינטרסים של מדינת ישראל.

"אני חושב באופן חד משמעי שחיסול חמינאי האב היה טעות" אמר גולן בראיון ליוסי יהושוע בראשון לציון. "לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד כשיש לך מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסויים - בטח כשהוא היה כבר בן 86". עוד טען כי "חמינאי הבן, אם הוא בכלל מתפקד - אני מתרשם שהוא נשלט על ידי הצמרת הביטחונית האסטרטגית האיראנית, שהיא אולטרה קיצונית. למעשה, אחרי שגילחנו את השכבה של מספרי אחד בהרבה מאד נקודות מפתח, נותרנו עם אנשים קיצוניים ואלימים יותר". "ישראל הייתה בשיא העליון של ההישגים מול האיראנים בסוף 'עם כלביא', ו'שאגת הארי', מבחינה אסטרטגית ארוכת טווח - הרע את מצבנו ולא שיפרה אותה" סיכם. "זה בגלל שנתניהו עצמו הציב מטרת מלחמה בלתי מציאותית שכשלה ולא הושגה, והיא הפלת המשטר האיראני".

עוד באותו נושא 3 שבועות לבחירות: "יאיר גולן עשה טעות קשה" חדשות סרוגים

בהמשך הראיון גולן נשאל גם על החרדים, כשאמר כי "צריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית. זה שילוב אמיתי, וזה לא פופוליזם".

כשנשאל האם הוא פתוח למשא ומתן בנוגע לגיוס החרדים, גולן טען כי "אני בן אדם מציאותי. היעד הנשאף בעיניי הוא שכל נער ונערה בגיל 18 נותנים לפחות שנה למדינה - ערבים, חרדים, ומה עם חרדיות? לא יכולות לשרת? אני חושב שזה יביא חברה מלוכדת, אחראית, בוגרת וטובה יותר. איך בונים את התהליך? על זה עוד נשב ונתווכח".