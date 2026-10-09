אוצר כסף בן מאות שנים נחשף - ובתוכו מטבעות נדירים במיוחד

האוצר ( צילום: Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences )

אוצר יוצא דופן מימי הביניים נחשף במהלך חפירות ארכיאולוגיות בטיברסקי גורודוק שבמחוז לנינגרד בצפון-מערב רוסיה. המטמון, שמשקלו יותר משני קילוגרמים, כולל מטבעות כסף, תכשיטים, שרשראות, מדליונים וחפצי נוי, שחלקם הגיעו ככל הנראה מסקנדינביה ומאזורים שונים של רוס של ימי הביניים.

אלא ששני פריטים קטנים מתוך המטמון הפכו את התגלית לחשובה במיוחד: שני מטבעות כסף שוודיים מסוג ברקטיאט מאופסלה, מטבעות דקים שהוטבעו בצד אחד בלבד בין סוף המאה ה-11 למחצית הראשונה של המאה ה-12. עד לגילוי הנוכחי היו מוכרות לחוקרים רק שתי דוגמאות מהסוג המסוים הזה, שתיהן שמורות באופסלה שבשוודיה. שני המטבעות שנמצאו ברוסיה העלו את המספר העולמי לארבעה בלבד. למעשה, חפירה אחת הכפילה בתוך רגע את מספר המטבעות הידועים מסוג זה. לצדם נמצא גם דירהם ערבי, שלפי הערכה ראשונית נטבע בין השנים 907 ל-912 לספירה. החוקרים מדגישים כי הזיהוי עדיין אינו סופי, משום שהמטבע טרם נבדק ישירות על ידי המומחים.

אחת מהמטבעות ( צילום: Helena Bonnevier / Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet / SHM (CC BY 4.0). )

המטמון כלל גם מדליונים מעוטרים בעבודת פיליגרן עדינה, טבעת צוואר גדולה מכסף, תליוני מטבעות, שרשראות דקיקות, טבעת וסיכת פרסה. נמצאו גם פריטי לבוש וקישוט המזוהים עם התרבות הקרלית. החוקרים מעריכים כי חלק גדול מהחפצים יוצר במקומות אחרים והגיע אל היישוב באמצעות מסחר וקשרים שהשתרעו בין קרליה, נובגורוד וסקנדינביה.

אחד המדליונים מוסיף לתעלומה. הוא מציג שתי ציפורים משני צדדיו של עצם מרכזי, והחוקרים בוחנים אפשרות שמדובר בהוגין ומונין, שני העורבים המזוהים במיתולוגיה הנורדית עם האל אודין, לצד חניתו גונגניר. עם זאת, החוקרים מדגישים כי בשלב זה מדובר בהשערה בלבד. באותו מטמון נמצאו גם פריטים בעלי סמלים שנראים נוצריים, שילוב שעשוי להעיד על מפגש בין מסורות דתיות ותרבותיות שונות באזור.

לפי ההערכה הראשונית, האוצר הוטמן במחצית השנייה של המאה ה-12 או במהלך המאה ה-13. חלק מהפריטים שבתוכו קדומים בהרבה, דבר שעשוי להעיד שהם עברו בירושה, נסחרו או נשמרו במשך דורות לפני שהוחבאו באדמה.

בשלב זה עדיין לא ברור מי היה בעליו של המטמון, מדוע אסף את החפצים ומדוע מעולם לא חזר לקחת אותם. עבודות השימור והמחקר אמורות לספק תשובות נוספות, אך כבר עכשיו ברור ששני המטבעות השוודיים מעניקים לתגלית חשיבות החורגת הרבה מעבר לאתר עצמו.