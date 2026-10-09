איזנקוט מגיב לנתניהו: "תסתכל לי ולעם ישראל בעיניים"

חילופי ההאשמות נמשכים: יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הגיב כעת (שישי) לתגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על קריאת איזנקוט לפתוח בחקירה נגדו, זאת בחשד שנתניהו מסר מידע כוזב למבקר המדינה בנוגע ל-7 באוקטובר. בדבריו חזר על הזמנתו לנתניהו לעימות טלוויזיוני, כשהציג סדרת שאלות לנתניהו שהיה מעוניין לקבל עליהם תשובות.

"נתניהו, די לפחד, תפסיק לשקר! בוא לעימות. תסתכל לי ולעם ישראל בעיניים" אמר איזנקוט. "עברו כבר 4 ימים מאז שהזמנתי אותך לעימות, וטרם נתת תשובה עניינית".

בהמשך דבריו איזנקוט אמר כי "מכיוון שאני רואה שאתה עוקב באדיקות אחרי ההודעות של ישר! לתקשורת, הנה 10 שאלות שאני חושב שאתה חייב לאזרחי ישראל:

1. בחודשים לפני טבח ה-7.10 קיבלת שורת התרעות ואזהרות - מבכירי מערכת הביטחון, בכירים באזור וגם ממני. בכל זאת חזרת והצהרת שיש הפרזות בהערכות אלו ולא עשית דבר כדי להיערך למלחמה, או לכל הפחות להסלמה. הוזהרת, ולא מנעת. מדוע? מדוע התוות החל מ-2018 מדיניות מוצהרת של חיזוק חמאס?

2. במשך קרוב לשלוש שנים הבטחת לאזרחי ישראל "ניצחון מוחלט". בפועל, שלוש שנים חלפו, ואף מטרת מלחמה שאתה קבעת לא הושלמה באף זירה – בעזה חמאס עודנו בשלטון, באיראן המשטר עודנו עומד והיכולות הגרעיניות לא הושמדו לחלוטין, בלבנון חיזבאללה עודנו תוקף את כוחות צה"ל ומהווה איום על הצפון. האם אתה עדיין מבטיח לאזרחי ישראל "ניצחון מוחלט"?

3. אתה ושופרותיך בתקשורת מפיצים שקרים סביב התנהלותך בימי המלחמה הראשונים, כמו גם על "התנגדותי" לתמרון ברפיח. שורת פרסומים מוכיחים שחור על גבי לבן שעיוותת מידע ושיקרת לציבור. מדוע אתה מסרב בתוקף לפרסם את הפרוטוקולים המלאים של קבינט המלחמה וההתייעצויות בטרם היציאה לתמרון בעזה?

4. האם אתה מוכן להצהיר פומבית שיעקב ברדוגו וטלי גוטליב לא כשירים לכהן כשרים בממשלות ישראל ואסור שיישבו בפורום ביטחוני?

5. הרמטכ"ל חוזר ומתריע בפני מחסור כוח אדם כבד בצה"ל, ומילואימניקים רבים משרתים מעל ל-600 יום במילואים. מדוע תמכת בהעברת חוק השתמטות בזמן מלחמה?

6. סביבתך הקרובה, כמו גם משפחתך, מקדמים תיאוריות קונספירציות מסוכנות סביב ה-7.10. האם אתה מוכן לומר בקולך באופן ברור ולא משתמע לשתי פנים שלא הייתה בגידה?

7. ישראל התרסקה בכל ממדי החינוך הבינלאומיים. מה התכנית שלך עבור מערכת החינוך והאם אתה תומך בחובת לימודי ליבה כתנאי למימון ממשלתי?

8. בשבוע האחרון נחשף סדר הגודל ועומק הכשלים סביב טיסת המחדל. רק בנס לא נפגעו מאות ואף אלפי ישראלים. מדוע עד שעה זו לא פיטרת את שרת התחבורה?

9. מדוע תמכת בפניי במתווה לשחרור חטופים במהלך 2024, ואז הלכת לתדרך את התקשורת שמדובר בעסקה גרועה?

10. עד היום, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, לא הסתכלת לציבור הישראלי בעיניים והתנצלת על חלקך במחדל ועל אחריותך בפני המשפחות השכולות, משפחות החטופים וכלל אזרחי ישראל. האם תרצה לבקש סליחה?"