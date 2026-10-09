צפו בתיעוד: צה"ל השמיד 4 מחסני לחימה של חמאס והג'יהאד האיסלאמי

השמדת מחסני אמצעי הלחימה ( דובר צה"ל )

התקיפות בעזה נמשכות: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו באופן ממוקד אתמול (חמישי) במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, והשמידו מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. צפו בתיעוד:

בצה"ל אמרו כי ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים ובהם רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף. עוד הובהר כי טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהם, זאת בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו" נמסר מדובר צה"ל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".