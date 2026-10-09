הליכוד מגיב לאבי גיל: "עלילת הדם השקרית כבר נחקרה"

אבי גיל ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

בליכוד הגיבו היום (שישי) לראיונות של המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבי גיל, בהם חשף את הניסיונות לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה אחרי ה-7 באוקטובר. בדבריהם שוב הכחישו את הטענות נגד ראש הסגל צחי ברוורמן וטענו כי העניין נחקר כבר בעבר.

"עלילת הדם השקרית של אבי גיל על 'זיוף פרוטוקול' לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים, והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום" נטען. "ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט".

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כזכור, בראיון לחדשות 12 ששודר אמש חשף גיל את 16 המחברות שתיעדו את הכול מבפנים, והתייחס להמלצות לפעולות סיכול שנדחו על ידי נתניהו. "אין ועדת חקירה ממלכתית", אמר גיל בפתח דבריו. "ראינו רק השבוע מה קרה כשלא מתחקרים אירועים, כשלא מתייחסים אליהם, כשלא מקיימים תהליכים כמו שצריך". גיל, שהיה זה שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, חושף כעת את ההתראות הברורות שקיבל ראש הממשלה ערב המלחמה. "היו המלצות לפעולות סיכוליות - והן לא התקבלו" בראיון המקיף, גיל אישר כי הועברו המלצות לביצוע פעולות סיכוליות בעזה, אך הן נדחו. "היו המלצות לבצע פעולות סיכוליות בעזה, והן לא התקבלו", אמר בפירוש. המזכיר הצבאי לשעבר מספר כי קיבל עדכון רק בשעה 6:12 בבוקר, וב-6:40 שוחח עם נתניהו - שיחה שתעמוד במרכז הוויכוח על זיוף הפרוטוקולים. לדברי גיל, מאוחר יותר ביקש צחי ברוורמן, שכיהן כראש הסגל, לשנות את הלו"ז של הפרוטוקול, כך שיירשם שהשיחה של 06:40 התקיימה למעשה ב-06:29. "העיסוק באיסוף פרוטוקולים התחיל שבועיים-שלושה לתוך המלחמה", מסר גיל. "בסוף חודש אוקטובר פנו אליי מספר גורמים ומסרו לי שיש מאמץ איסוף פרוטוקולים חריג. תוך כדי המלחמה כשאנחנו מכינים את התמרון או מתחילים את התמרון בעזה".

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עוד תיאר כיצד פנה ליועצת המשפטית לממשלה כדי לעצור את התהליך. "פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי המלחמה, בשיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי - לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר - רציתי לעצור את זה".

לדבריו, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הוציאה מסמך שחידד את הנהלים והגדיר בצורה ברורה מה מותר ומה אסור. "כשאתה רוצה לעיין בפרוטוקול אתה נדרש לפנות לגוף שארגן את הדיון, לקבל אישור, לעיין במשרדי אותו גוף. אסור לך לקחת עותק, מותר לך לרשום לעצמך הערות", הסביר.

אולם בינואר, כחודשיים לאחר מכן, פנתה אליו אחת הקצרניות עם חשיפה מדאיגה. "היא מספרת לי שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 06:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-06:40 ל-06:29".