ישראל תוקפת את הזוכה בנובל: "שימוש מעוות בפרס ככלי לשנאה"

נאווי פילאי, הזוכה בפרס נובל לשלום ( US Mission Geneva\ויקימדיה )

תגובה ראשונה מישראל: במשרד החוץ הגיבו כעת (שישי) לזכייתה של נאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג ומי שמכהנת כיו"ר ועדת החקירה של האו"ם לבחינת הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים, בפרס נובל לשלום - כשבהודעה תקפו את הזוכה על עמדותיה האנטי-ישראליות וגינו את ההחלטה להעניק לה את הפרס המכובד.

"אם היה קיים פרס עבור שקרים, שנאה, ועלילת דם, נאווי פילאי לא הייתה רק מועמדת - היא הייתה המועמדת המובילה" אמרו. "התפקיד שלה במסע הדה-לגיטימציה הבלתי פוסק נגד ישראל ובקידום עלילת רצח העם, המונע משיקולים פוליטיים, מדבר בעד עצמו". "הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינו ביטוי לצדק. זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל" הוסיפו ותקפו. "עכשיו, כשוועדת נובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים ממעמקי הגיהנום".

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כאמור, ועדת פרס הנובל הכריזה היום על פילאי כזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2026, זאת בזכות "אומץ לב ויושר יוצאי דופן שהובילו את הדרך לקראת סדר משפטי עולמי מקיף יותר. היא מילאה תפקיד מרכזי בהבטחה כי נושאים כמו פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם יובאו לדין".

פילאי הדרום אפריקנית תוארה לא פעם כאנטי ישראלית, ובשנת 2021 מונתה לעמוד בראש ועדת החקירה של האו״ם בנושא השטחים הפלסטיניים וישראל. בספטמבר 2025 פרסמה הוועדה דוח שקבע כי ישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה. פילאי תמכה במסקנה זו; ישראל דחתה אותה וטענה שהדוח מוטה.

בישראל טענו כי היא מתעלמת שוב ושוב מפשעי חמאס ב-7 באוקטובר. לפי תחקיר שפרסם ארגון UN Watch, המבקר את האו״ם ואת היחס שלו לישראל, פילאי הביעה כבר ב־2017 עמדה שלפיה ישראל היא מדינת אפרטהייד. ב־2020 היא גם חתמה על עצומה שכותרתה קראה להטלת סנקציות על ישראל, תחת הכותרת ״Sanction Apartheid Israel”. הפרטים האלה הוצגו ב־2022 כחלק מהטענה של UN Watch שהיא אינה מתאימה לעמוד בראש ועדת חקירה שאמורה לבדוק את ישראל באופן עצמאי.