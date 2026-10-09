מהפך בדרך? נתניהו בשיחה לבבית עם המועמד לנשיאות ברזיל

נתניהו ובולסונרו בפגישתם בברזיל ( אבי אוחיון\לע"ם )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש (חמישי) עם המועמד לנשיאות ברזיל, פלאביו בולסונארו ובירך אותו על הישגו הגדול בסיבוב הראשון לבחירות לנשיאות ועל ההישג של מפלגתו בפרלמנט.

ראש הממשלה הזמין את בולסונארו לביקור בישראל, ובולסונארו הזמין מצידו את ראש הממשלה לביקור בברזיל. בכוונת השניים לחדש את הידידות העמוקה בין שתי המדינות, וזאת כחלק מהמהפך שמתרחש ביחסי ישראל עם מדינות דרום אמריקה והידוק הקשרים שמוביל ראש הממשלה עם מנהיגי המדינות ביבשת. בשיחה, שהייתה חמה ביותר, השתתף אדוארדו, אחיו ויועצו של המועמד לנשיאות בולסונארו.

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נכיר כי בשבוע שעבר, הוחלט כי בתום הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות, ברזיל הולכת לסיבוב נוסף, לאחר שאף אחד מהמועמדים לא הצליח לזכות ביותר ממחצית הקולות.

לאחר ספירת 99% מהקלפיות, מועמד הימין פלביו בולסונרו ניצב במקום הראשון עם 47.45% מהקולות. הנשיא המכהן ומועמד השמאל, לולה דה סילבה, נמצא אחריו עם 44.66%. הסיבוב השני והמכריע צפוי להתקיים ב-25 באוקטובר.

למרות שבמערכת הבחירות התמודדו 11 מועמדים, הקרב המרכזי התנהל למעשה בין בולסונרו ללולה, שמציגים תפיסות שונות מאוד בנוגע לעתידה של המדינה, החל מהמאבק בפשיעה והשחיתות ועד למדיניות החוץ של המעצמה הדרום-אמריקנית.

לולה הודה כי התוצאה הפתיעה אותו. "תוצאה בלתי צפויה, הייתי משוכנע שאני אנצח בבחירות בסבב הראשון", אמר הנשיא המכהן, והזהיר כי יריבו "מייצג אי ודאות עבור המדינה".

בולסונרו, מנגד, קיבל בסיפוק את המקום הראשון ואמר: "אני מרוצה מהתוצאה, ברזיל רוצה שינוי".

למערכת הבחירות בברזיל יש גם משמעות מבחינת היחסים עם ישראל. לולה בן ה-81 הפך במהלך כהונתו לאחד המבקרים החריפים של המדיניות הישראלית.

הוא האשים את ישראל ברצח עם בעזה, ובין המדינות נרשמה הידרדרות ביחסים. בין היתר, ברזיל לא אישרה את מינויו של שגריר ישראלי חדש, ובישראל הכריזו על לולה כאישיות בלתי רצויה.

גם יחסיו של הנשיא הברזילאי עם ממשל טראמפ ידעו מתיחות. בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בחודש שעבר הצהיר כי "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד".

מן העבר השני ניצב פלביו בולסונרו בן ה-45, בנו הבכור של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו. במהלך הקמפיין הוא הציג קו אוהד יותר כלפי ישראל וארצות הברית וטיפח את קשריו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

נתניהו אף השתתף בסרטון שפורסם במסגרת הקמפיין של בולסונרו בחודש יולי, ובמאי נפגש המועמד הברזילאי עם טראמפ בבית הלבן. השניים עסקו בין היתר בפשיעה המאורגנת, בסוגיות סחר ובמינרלים חיוניים.

בזירה הפנימית מזוהה בולסונרו עם מדיניות תקיפה נגד הפשיעה. במהלך כהונתו בסנאט הוא קרא להחמרת הענישה ולהקלה בחוקי הנשק, בטענה כי יש לאפשר לאזרחים שומרי חוק יכולת טובה יותר להגן על עצמם.

כעת, לאחר שהפער בין שני המועמדים בסיבוב הראשון הסתכם בפחות משלוש נקודות אחוז, שניהם ינסו לגייס לקראתם את מיליוני הבוחרים שתמכו במועמדים האחרים. ההכרעה על זהותו של נשיא ברזיל הבא תעבור לסיבוב השני בעוד כשלושה שבועות.