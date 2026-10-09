השופט סולברג בעוד החלטה נגד השר בן גביר

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (שישי) לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים. בסרטון נראים מאבטחים של השר חובשים כובעי מצחייה שכתוב עליהם "משטרה" – והדבר נחשב לנכסי הציבור שאסור להשתמש בהם בתעמולת בחירות.

סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, אוסר להשתמש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. התנועה למען איכות השלטון בישראל טענה שהופעת אנשים שחובשים כובע משטרה (לצד היבטים נוספים בסרטון) מפירה את הוראת הסעיף. השר בן גביר טען שמדובר באנשי היחידה לאבטחת אישים, ושהם חבשו כובעי "משטרה" רק כדי שיזהו שהם אנשי ביטחון.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע שגם אם אפשר להראות בסרטונים את אנשי היחידה לאבטחת אישים בלבוש אזרחי, כאן מדובר במקרה שונה. בגלל כובעי ה"משטרה" יחשבו שמדובר בשוטרים רגילים, מה שעלול לפגוע בדימוי הלא-פוליטי של השירות הציבורי ולהוסיף לשר דימוי של עוצמה (שתורמת לתעמולת בחירות).

לכן נקבע שעל השר בן גביר לערוך את הסרטון – להסיר ממנו קטעים שמפירים את הסעיף או לטשטש דמויות שכרוכה בהן הפרה, ולחלופין להסיר את הסרטון. מאחר שהייתה אי-בהירות מסוימת בעניין, השר חויב בהוצאות על הצד הנמוך: 2,500 ש"ח לעותרת ו-3,500 ש"ח לאוצר המדינה.