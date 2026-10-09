נתניהו בתגובה ראשונה לקריאה לפתוח נגדו בחקירה 

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר היום (שישי) את תגובתו לראש ישר! גדי איזנקוט, שקרא לפתוח נגדו בחקירה, בחשד כי נתניהו מסר מידע כוזב למבקר המדינה בנוגע ל-7 באוקטובר.

בהודעה נמסר: "איזנקוט בפאניקה. הוא מבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות ויאיר גולן. פנייתו הנואשת לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה נתניהו, והאשמתו המשתלחת בבגידה, מעידה על הייאוש שאוחז בו ועל בורות יסודית בהבנת תהליכים בסיסיים שקיימים במדינת ישראל. בניגוד לטענתו השקרית שמהודהדת על ידי ערוצי השמאל ראש הממשלה לא הסתיר שום מסמך מהמבקר. כמו תמיד, ההפך הוא הנכון: ראש הממשלה העביר לעיונו של מבקר המדינה קרוב לאלף מסמכים, פרוטוקולים ותמלילים מלאים, כולל מסמכי מודיעין של אמ״ן ושב״כ, לא מסוננים ולא מושחרים, על פי דרישת המבקר. מסמך 55 העמודים שפורסם לציבור לא מהווה את כל החומרים, אלא רק חלק קטן שאושר לפרסום, מתוך המסמכים המלאים שהועברו לידי משרד מבקר המדינה. ראש הממשלה שיתף פעולה באופן מלא עם בדיקת המבקר, העביר כל מסמך שנדרש בצורה מלאה וענה בפירוט רב על כל השאלות שנשאל". ראש הממשלה דרש להשלים את בדיקת המבקר, אך לצערנו היא נעצרה וסוכלה ע״י עמותות השמאל, היועמ״שית ובג״ץ. כל מי שרוצה את חקר האמת צריך לדרוש לחדש את בדיקת מבקר המדינה בהקדם, ולהקים ועדת חקירה לאומית שוויונות בין קואליציה לאופוזיציה בה הכל ייחשף והכל ייחקר.

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נזכיר כי אמש, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, בדרישה למצות את הבדיקה בנוגע לחשד שראש הממשלה בנימין נתניהו מסר מידע כוזב ומסולף למבקר המדינה ולציבור על מחדל 7 באוקטובר. הפנייה הוגשה באמצעות עו״ד אורי הברמן, בעקבות תחקיר העיתונאי רונן ברגמן בידיעות אחרונות ודברים שאמר האלוף (מיל׳) אבי גיל, ששימש כמזכירו הצבאי של נתניהו, בישראל היום ובחדשות 12.

בפנייה נטען כי נתניהו הציג תמונה חלקית של מסמכים ביטחוניים שקדמו לטבח, והשמיט מהם אזהרות והערכות מודיעיניות על התעצמות חמאס, התקרבותו לציר האיראני והסכנה להסלמה מול ישראל. בין היתר, נכתב כי השמטות נחשפו במסמך מודיעיני מ־3 באוקטובר 2023, ארבעה ימים לפני הטבח.

גיל התייחס למסמך שהועבר למבקר המדינה ואמר: ״המסמך למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת. זה חלק מהאמת אבל לא כל האמת״.

במפלגה טוענים כי הנסיבות מעלות חשש לשימוש לרעה בסמכות, להפרעה לעובד ציבור ולהפרת אמונים. עוד נטען כי הצגת המידע עלולה לפגוע בעבודתה של ועדת חקירה עתידית ולשמש ניסיון לתאם עדויות ולטייח את האמת, בזמן שנתניהו פועל, לפי הפנייה, למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

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בפנייה נכתב: ״ראש הממשלה עושה שימוש לרעה בסמכותו והופך לצנזור של הציבור לפי נוחותו האישית והתעמולתית בלבד, והכול תוך ניסיון להסתיר ולעוות את העבר״. המפלגה מפנה גם לסעיף 239 לחוק העונשין, שלפיו מי שמוסר ביודעין תצהיר שקר דינו מאסר של שלוש שנים.

לפי ישר! עם איזנקוט, מי שעמד בראש המדינה בזמן האסון וממשיך, לטענתה, למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אינו יכול להחליט אילו עובדות ייחשפו לציבור. במפלגה כתבו כי הציבור זכאי לאמת מלאה, לבירור האחריות ולמיצוי הדין. בתוכן שנמסר לא נכללה תגובה מטעם ראש הממשלה