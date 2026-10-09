אלירז שדה בהערכה דרמטית: זה מה שנתניהו יעשה אחרי הבחירות

‏מגיש i24 אלירז שדה, העריך היום (שישי) באופן מפתיע, כי אחרי הבחירות, במידה ולשני הגושים לא יהיו 61 מנדטים - נתניהו ואיזנקוט יקימו ממשלת אחדות, ואיזנקוט יכנס תחת נתניהו.

בדבריו כתב שדה: ״כמו שאיזנקוט חיכה לרגע שלו בסבלנות תחת גנץ, ככה הוא יחכה תחת נתניהו לרגע שלו אם לא יהיו 61 לשני הצדדים, והפעם, בשונה מהיחסים עם גנץ, נתניהו יעמוד בהסכמות, כי גם הבייס בימין מסמן שלום בית, איזנקוט יגיע צנוע ומדוייק בדרישות ונתניהו יוכל להעמיד ממשלה שתעביר מסר לכל העולם שככל שהם מיישרים קו עם האוייב - אנחנו יודעים לחבור בתוך הבית.

‏עם ממשלה כזאת נוכל להשמיד את חיזבאללה ואת חמאס - וזה מה שחשוב. מי שישלם מחיר יהיו החרדים, היה להם זמן למצוא פתרון לגיוס או לשירות לאומי והם טעו כשלא חיברו בין כל חלקי העם, הרי זה רצון השם המוחלט - אלא אם כן איזנקוט ישבור את הכל ויישב איתם, מציאות שלא תפתיע אותי אבל להערכתי קיימת בסבירות נמוכה״.