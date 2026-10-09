הפגנה חריפה נגד מועמד ׳ישר׳: ״הוא עינה יהודים!״

איזנקוט ( Miriam Alster/FLASH90 )

ממשיכות המחאות כנגד המועמדות של ראש השב״כ לשעבר יורם כהן לכנסת, וזאת בעקבו חלקו בעינויים שעברו עמירם בן אוליאל וקטין נוסף במהלך החקירות של תיק דומא.

אמש (חמישי) הגיעו פעילים ממטה צדק לעמירם, ומחו מול כינוס מפלגת 'ישר' שהתקיים במצפה רמון. המוחים נשאו כרזות "מי שעינה יהודים לא ראוי לכנסת" ו- "לענות יהודים זה לא ישר".

הפגנה נגד ישר ( ללא )

מועמדת המפלגה לכנסת, טל אוחנה, יצאה ושוחחה עם הפעילים. הפעילים סיפרו לאוחנה על העינוייים בתיק ואמרו "אין כזה דבר בישראל שאדם מורשע רק על סמך הודאה שהוצאה ממנו בעינויים".

אוחנה גיבתה את כהן ואמרה: "תודה שבאתן. אני ממש אוהבת שאנשים מביעים את דעותיהם, זה חשוב לי מאוד. כמי שרוצה להיות חלק מהדמוקרטיה הישראלית כמחוקקת, אז תודה רבה שבאתן. אנחנו, כנראה לא נסכים על העובדות.

אני רק אגיד רגע שאני קודם כל סומכת על יורם, אבל יותר סומכת על בית המשפט, שחקר ועשה את העבודה בצורה נאמנה. השופטים שמעו את השיח ואת הביקורת, ואני בטוחה שהם עשו עבודה מאוד טובה בלהוציא את האמת.

אני לא בקיאה כמוך בפרוטוקולים, לא קראתי אותם, אבל יש לי אמון מוחלט במערכת המשפט. רק אגיד שאני באמת שמחה שבאתן כל אדם שבוחר לחיות חיים של אידיאולוגיה, אני מעריכה אותו."